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總統府音樂會在彰化 圓林園可野餐聆聽

發稿時間：2018/05/27 11:46

最新更新：2018/05/27 11:46

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（中央社記者蕭博陽彰化縣27日電）總統府音樂會今天將在員林演藝廳登場，彰化縣政府晚間7時規劃在圓林園草地廣場同步轉播，歡迎縣民自備野餐墊與美食，享受在星空下聆聽樂音。

「吾鄉風光-2018總統府音樂會」晚間將在彰化縣員林演藝廳舉行，不過受邀賓客為友邦使節及駐台代表、在地經濟弱勢兒少家庭、總統教育獎得主、新住民家庭、國立彰化特殊教育學校及國立和美實驗學校學生、心光樂團、致力地方公益人士等，一般民眾無法入場。

對此，總統府Youtube頻道將同步播出音樂會實況，而彰化縣政府文化局也會在員林市圓林園草地廣場同步轉播，文化局長陳文彬說，轉播前、今天下午6時30分先邀員東國小打擊樂團、彰化國樂團演出，融合現代音樂與傳統戲曲，呈現彰化在地味道。

總統蔡英文、副總統陳建仁、文化部長鄭麗君、彰化縣長魏明谷晚間將到員林演藝廳出席總統府音樂會。縣府人員指出，為保持音樂會活動單純，總統與副總統預計不接受媒體訪問，只有開場簡短引言，記者也須在演藝廳小劇場設置的媒體中心採訪，無法直接入場攝影。

總統府日前在宣傳記者會說明，音樂會全長80分鐘，包括國立台灣交響樂團青年交響樂團，演出音樂傳奇許常惠的2首管弦樂作品，以向這名彰化出身的大師致敬；優人神鼓結合彰化監獄鼓舞打擊樂團，演出沉靜又震撼人心的鼓樂。

總統府表示，彰化員林靜修國小合唱團則演唱施福珍作詞譜曲的鄉土童謠；也是彰化子弟的歌手林助家與獨立樂團農村武裝青年，將透過歌聲傾訴對故鄉與土地的感情，共同以音樂詮釋有近300年歷史、新舊交融的古縣城彰化。（編輯：方沛清）1070527

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