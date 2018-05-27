大巨蛋案處理 柯文哲：不因選舉放水

台北市長柯文哲（右）27日在花博爭艷館出席第6屆愛天使園遊會，在參觀攤位時下場玩遊戲。中央社記者吳家昇攝 107年5月27日

（中央社記者梁珮綺台北27日電）台北市長柯文哲今天說，大巨蛋案反而可看出他個性上堅持的一面，絕對不會因選舉將至而害怕對民調有影響，進而放水，他說，已下令局處首長與遠雄集團密集開會，共同解決問題。



柯文哲上午出席第6屆愛天使園遊會，參觀攤位，並與治療犬互動。



他會前受訪表示，大巨蛋案反而可看出他個性上堅持的一面，不會因選舉到了就害怕民調受影響而放水，會秉持安全、合法2原則處理。



他說，已下令各局處與遠雄集團密集開會，包括消防局、建管處等，了解對方困難所在，並研討解決方針，「（大巨蛋）本來蓋3棟，空間很多很好調整，現在蓋5棟，密密麻麻的，安全上的空間調整，技術上會非常困難」。



他強調，如果因害怕而要在選前處理完，反而會變成給自己壓力，「所以一定要撐住」，絕對不會放水，才能上牌桌跟人家談判。



民進黨2018台北市長候選人電視政見發表會昨天下午舉行，表態參選的立委姚文智、前副總統呂秀蓮出席。呂秀蓮批評，柯文哲上任後要辦5大弊案，之後卻不了了之，尤其大巨蛋成了一顆大臭蛋，民進黨全因柯P的迷幻藥，失去光復台北市的機會。（編輯：李亨山）1070527



