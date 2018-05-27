森林中徜徉書海 台中花博打造森林圖書館

2018台中世界花博將於11月3日登場，台中市政府將在后里花舞館戶外展區，利用玻璃與鋼構搭建一座「森林圖書館」，工程預計今年7月底可完成。圖為模擬示意圖。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 107年5月27日

（中央社記者蘇木春台中27日電）2018台中世界花博將於11月3日登場，台中市政府在后里花舞館戶外展區，利用玻璃與鋼構搭建一座「森林圖書館」，館內陳列自然生態書籍，營造最特別的森林閱讀氛圍。



台中市政府建設局今天發布新聞稿指出，「森林圖書館」面積32平方公尺、約380公分高，建築採全透明採光結構，館中矗立一棵原地生長的樹木，讓遊客可一邊欣賞自然景觀，一邊在玻璃圖書館內閱讀，工程預計7月底可完成。



台中市建設局長黃玉霖表示，森林圖書館的空間雖然不大，館內規劃兩邊書架，陳列的書籍以自然或環境議題相關為主，讓遊客能在穿透性佳的空間中閱讀、休憩，並與花草樹木融合成與大自然共存的場景。



黃玉霖說，圖書館可讓遊客在欣賞花卉之美的同時，也透過書本向大自然學習，展場內的每個裝置與綠雕設計，伴著花香、書香、讀書香，相信將可營造最特別的森林閱讀氛圍，歡迎民眾踴躍前往體驗。（編輯：吳佳穎/張芷瑄）1070527