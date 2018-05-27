勿忘大坡池 池上國中傳承划竹筏技藝

台東池上鄉大坡池風景區划竹筏競賽，27日進行池上國中的划竹筏傳承賽，池上鄉長張堯城表示，讓池上國中每個班級都要組隊參加，目的是要讓池上的學子都能學會竹筏操作的技能及深度認識大坡池之美。中央社記者盧太城台東攝 107年5月27日

（中央社記者盧太城台東縣27日電）東台灣規模最大的划竹筏競賽，這2天在池上大坡池競技。為了讓在地學子離開故鄉後不忘大坡池，池上鄉公所特別安排池上國中的傳承賽，每班都必須組隊參賽。



台東池上鄉大坡池風景區划竹筏競賽，26、27日兩天在大坡池舉行，計有台北、高雄、花蓮、台東等地20支划竹筏的精銳隊伍參加。



昨天12人制全國竹筏競技，由去年奪冠的高雄「船老大」再度衛冕。今天則進行池上國中的划竹筏傳承賽，池上國中3個年級9個班都必須組隊參加，加上一個教師隊。



池上鄉長張堯城表示，讓池上國中每個班級都要組隊參加，目的是要讓池上的學子都能學會竹筏操作的技能及深度認識大坡池之美，烙印為池上人的印記。



張堯城表示，大坡池是池上的母親，池上小孩從小就和大坡池親近，不管是散步，或是划竹筏。國中畢業後這些孩子就會離開池上，到外地就讀高中職，希望他們的生命裡都有大坡池永久的記憶，讓大坡池的竹筏活動一代一代傳承下去。



張堯城表示，池上大坡池近3年來由於環池步道完成、音樂館啟用、人工A島挖除及春耕野餐節、竹筏季、蓮花季、熱氣球光雕音樂會及自行車節等活動，再加上近期將推動的大坡池星空之旅活動，使得大坡池遊客數由原先的後段班，躍升為花東第5名熱門景點。（編輯：吳佳穎/方沛清）1070527





台東池上鄉大坡池風景區划竹筏競賽，26、27日兩天在大坡池舉行。池上鄉公所特別安排池上國中的傳承賽，每班都必須組隊參賽，希望他們的生命裡都有大坡池永久的記憶，讓大坡池的竹筏活動一代一代傳承下去。中央社記者盧太城台東攝 107年5月27日