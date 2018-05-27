北市飆破38度啟動熱浪措施 全台供電無虞

中央氣象局觀測，台北市27日氣溫飆到攝氏38.2度，是今年全台新高溫。圖為台北市街頭民眾用傘遮陽。中央社記者王飛華攝 107年5月27日

（中央社記者朱則瑋台北27日電）中央氣象局觀測，台北市氣溫今天一度飆破攝氏38度，創下新高，台電公司表示，目前備轉容量都還在6%以上，電力供應無虞。



中央氣象局觀測，今天上午11時17分，台北市氣溫飆到攝氏38.2度，是今年全台新高溫，上一次5月最高溫是1991年的37.7度，時隔27年，今天上午台北氣溫再創5月新高。



根據台電公司資料統計，截至下午2時40分為止，目前用電量為2859.9萬瓩，最高用電量估計3000萬瓩，預估尖峰備轉容量率約6.11%。



台電公司發言人徐造華今天向中央社記者說，由於適逢假日，用電量需求本來就比較低，加上台中火力發電廠等機組完成歲修後，陸續歸隊，有效提升用電調度彈性，電力無虞；預計到6月中旬備轉容量都可以維持在6%左右，而到6月下旬則會降至5%，到時台電對於設備運轉及維護會更加謹慎小心。



原子能委員會審查核二廠2號機再轉，明天將到現場視察，並召開審查會議，預估6月初完成審查，徐造華指出，目前估測都沒有把核二2號機發電量算進去，假使核二可以順利歸隊，對於整體用電調度及電力穩度絕對是大大提升，台電公司會尊重原能會審查權責，盡量提供審查小組相關資料。（編輯：趙蔚蘭）1070527





台北氣溫27日上午再創5月新高，飆到攝氏38.2度，距離上一次5月最高溫是1991年的37.7度，時隔27年。圖為台北車站前的外國觀光客。中央社記者王飛華攝 107年5月27日

北市高溫破38度 環保局啟動熱浪因應措施



（中央社記者梁珮綺台北27日電）台北市氣溫在今天上午11時17分飆到攝氏38.2度，創27年來5月新高溫。台北市環保局今天發布今年首次熱浪預警通報，由相關局處執行熱浪因應措施，如在高溫道路執行灑水工作等。



台北市政府環境保護局下午發布新聞稿，表示當預測溫度達38度或連3日達37度時，會藉由內部預警通報機制，通知相關局處啟動因應措施。



因應措施包括環保局執行高溫道路灑水工作，減少市民對高溫不適感與都市熱島效應；勞動局則針對戶外勞動者進行勞動檢查；社會局啟動獨居長者關懷服務；公園處進行公園綠地植栽澆灌；衛生局及市場處加強緊急醫療、輔導食品業者及市集、攤販集中場食品安全等宣導。



環保局指出，今年首次熱浪預警通報較往年提早，會持續注意高溫現象。



環保局也提醒民眾，熱浪來襲時盡可能待在通風良好或有空調的室內，特別注意老人與幼兒的狀況，並隨時補充水分，搭配清淡飲食，可有效預防中暑。若民眾出現輕微頭暈、頭痛、耳鳴、眼花、口渴、全身無力及行走不穩，可能是中暑徵兆，要注意身體狀況，必要時迅速就醫。（編輯：施燕飛）1070527





中央氣象局觀測，27日上午11時17分，台北市氣溫飆到攝氏38.2度，高溫炎熱，許多機車騎士待轉時在陰影處躲太陽。中央社記者張皓安攝 107年5月27日

延伸閱讀》期待天降甘霖紓解旱象 6月降雨條件比5月好