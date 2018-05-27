少雨減產不影響 鹿谷凍頂烏龍茶品質佳

（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）南投縣鹿谷鄉永隆鳳凰社區凍頂烏龍茶賽今天舉行，雖然今年春茶因低溫少雨導致產量略減、產期延後，但製茶期間天氣晴朗，搭配良好茶園管理及製茶技術，品質仍維持良好穩定。



鹿谷鄉永隆鳳凰社區致力推廣烏龍茶，舉辦凍頂茶賽逾20年，比賽茶數量稀少珍貴，很受歡迎，社區發展協會今天舉辦春季南投縣凍頂茶區優質傳統烏龍茶展售會暨頒獎典禮，南投縣政府農業處長陳瑞慶、行政院農業委員會茶業改良場魚池分場長黃正宗等人出席。



陳瑞慶說，今年3月、4月低溫少雨水，整體產量不如預期，略有減少，雖導致產期稍晚，但有益提升茶菁品質，茶農為保有傳統凍頂烏龍茶風味，藉發酵比重及提升技術，充分恢復傳統凍頂茶風味，今年參賽數657件，淘汰率約46%。



陳瑞慶表示，縣長林明溱認為，除前段茶園管理及製茶品質由茶農把關，後續銷售通路順暢更是重要，茶賽及展售會可提高國內知名度，行銷國際也很重要，近年雖因政治影響中國大陸市場，但縣府不斷聯繫友好城市，希望維持農產運銷順暢、保障農民生計。



黃正宗說，今年春茶萌芽生長期間遇數次低溫，且日夜溫差大，3月中旬降雨稍足，對於茶芽生長及品質有相當助益，但3月下旬到4月降雨偏少，及低溫使生長稍緩，因此產期較往年稍晚，安排採茶工期需費心。



黃正宗表示，因雨量較少及低溫，茶芽生長整齊、含水量較低，茶芽徒長比例降低，茶芽長度整齊有利穩定製茶品質，茶湯甘潤度佳是今年茶葉特色，而製茶期間天氣晴朗，氣候條件有利製茶，若搭配良好田間管理及製茶技術，品質可望較佳。



黃正宗說，這次春季茶賽共657件，淘汰304件，除部分未入選茶樣出現焙火過重、火焦味、粗苦、悶雜、油耗味等焙火不當缺點，今年春茶滋味菁澀、苦澀、發酵不足等缺點大幅減少，整體品質穩定，顯示參賽者掌握茶賽的茶葉特色與製茶、焙茶模式。（編輯：張銘坤）1070527