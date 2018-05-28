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台中花博闢馬場風華館 見證馬術發展

發稿時間：2018/05/28 10:59

最新更新：2018/05/28 12:14

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台中市政府整建后里馬場中正堂為「馬場風華館」，民眾可見證后里馬場歷史演變。二戰結束後，后里馬場由原台中縣政府接管，民國41年配合國防政策需要成立聯勤台灣種馬牧場，從事軍馬繁殖、騎兵訓練，許多賽事也在此舉行。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 107年5月28日台中市政府整建后里馬場中正堂為「馬場風華館」，民眾可見證后里馬場歷史演變。二戰結束後，后里馬場由原台中縣政府接管，民國41年配合國防政策需要成立聯勤台灣種馬牧場，從事軍馬繁殖、騎兵訓練，許多賽事也在此舉行。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 107年5月28日

（中央社記者趙麗妍台中28日電）2018台中世界花卉博覽會11月登場，台中市政府整建后里馬場中正堂為「馬場風華館」，展示台灣馬政軌跡、馬術運動發展、古董級馬匹用具，民眾可見證后里馬場歷史演變。

台中市觀旅局今天發布新聞稿表示，后里馬場有豐富歷史脈動，扮演與軍事息息相關的角色，見證百年來台灣馬術發展的演變風華。

二戰結束後，后里馬場由原台中縣政府接管，民國41年配合國防政策需要成立聯勤台灣種馬牧場，從事軍馬繁殖、騎兵訓練，民國48年飼養馬匹數量達到最高峰，馬匹總數約有400多匹。

民國50年起每年暑假，救國團在此主辦暑期青年自強活動「后里騎士隊」及「駿馬大隊」，練習騎術，培養馬術人才。

民國70年後，國防部開始精減人力及馬匹繁衍數量，為使馬場能自給自足，民國73年起，運用原有場地、設施，並增闢相關遊樂項目，對外開放營運，增加馬場發展及馬匹飼養的經費來源。

民國86年停止對外營業，同年6月底完全退出馬場經營管理，由台中縣政府接管並委託后里鄉公所代管，以公辦公營方式經營。

2018台中世界花卉博覽會11月開幕，結合花博活動，市府整建后里馬場為「馬場風華館」，介紹台灣馬術沿革、后里馬場歷史點滴以及有文化資產價值的建築群，展示后里馬場內古董級醫療器材、馬事用具，早期的座騎、馱運、拉車、馬術競賽與馬術治療等。

館內還設置了「小小馬蓋仙」擴增實境（AR）互動遊戲，可讓民眾發揮在展場認識到的馬具常識，將馬具配戴到正確的部位，從遊戲中了解馬具運用。（編輯：吳佳穎/唐聲揚）1070528

后里馬場歷史悠久，民國50年起每年暑假，救國團在此主辦暑期青年自強活動「后里騎士隊」及「駿馬大隊」，練習騎術，培養馬術人才。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 107年5月28日后里馬場歷史悠久，民國50年起每年暑假，救國團在此主辦暑期青年自強活動「后里騎士隊」及「駿馬大隊」，練習騎術，培養馬術人才。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 107年5月28日
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