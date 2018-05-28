應力波檢測儀為老樹斷層掃描 發現潛藏病灶

行政院農委會林業試驗所副研究員傅春旭（右）28日運用應力波檢測儀為嘉義市嘉義公園內的老樹「斷層掃描」，找出老樹潛藏病灶後提供嘉市府維護建議。（嘉義林管處提供）中央社記者黃國芳傳真 107年5月28日

（中央社記者黃國芳嘉義市28日電）嘉義林管處今天邀請林業試驗所副研究員傅春旭，採用應力波檢測儀為嘉義市老樹「斷層掃描」，發現老樹潛藏病灶，對症下藥，提供嘉義市政府維護管理老樹的建議。



嘉義林管處作業課長康素菁受訪指出，林管處派員陪同傅春旭前往嘉義公園，採用應力波檢測儀為嘉義市政府列管的老樹日本黑松及金龜樹健檢，日本黑松無恙，但金龜樹內部疑有白蟻，建議長期監測。



康素菁表示，近年來，樹木保護觀念受到重視，老樹更是各縣市政府重要列管保護的對象，以往多以「樹木健康評估表」，採目測法進行健康性評估，但主要是以檢視外觀病徵為主，無法立即判斷林木內部是否有腐朽空洞情形。



康素菁說，樹木保護概念逐漸專業化，現可透過非破壞性的應力波檢測儀，以掌握樹木內部腐朽程度，原理主要是透過鎚子敲擊樹體產生的聲波，從聲波傳導速度變化，了解樹木內部的結構及健康情形。



康素菁指出，若樹木結構越密實，聲波傳導速度越快，反之則越鬆散，並配合電腦解析，有效及準確了解樹木內部情況，進而採取適當保護措施。（編輯：管中維）1070528