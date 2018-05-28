/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票姚文智陳偉殷川金會
>rss

5校無自來水 中市府補助買逆滲透飲水機

發稿時間：2018/05/28 16:28

最新更新：2018/05/28 16:28

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者趙麗妍台中28日電）台中市有5所學校因沒有自來水可飲用，校園飲用水設備及衛生安全備受關注，台中市教育局今天表示，將補助經費，協助學校購置RO逆滲透飲水機。

炎炎夏日，學生在校園飲用水的衛生安全備受重視，台中市議員邱素貞今天在台中市議會教育文化業務質詢表示，台北市實施瓶裝水退出校園，造成學生下課排隊裝水狀況，台中市校園內的飲用水是否安全。

邱素貞詢問，目前和平區平等國小、太平區黃竹國小、新社區中和國小、新社區福民國小及新社區大林國小等5校沒有自來水，校內飲水機的飲用水是否合乎規定。

台中市教育局長彭富源表示，老師向小朋友宣導自備水壺，因飲水機是煮沸式的，老師們會先用大水壺儲水，可降低飲用水溫度，目前校園中的小朋友沒有排隊情形。

彭富源指出，經隨機抽測，目前學校均依規定每月檢測；而飲水機使用年限5年即可更換，有些班級維護得當，班級飲水機數會超過兩台，但依然強制使用10年就得更換。

彭富源說，和平區平等國小等5校使用簡易自來水，教育局將補助學校配置RO逆滲透飲水機，目前5校的飲用水水質檢測結果均為合格，未來將持續督導學校落實飲用水管理及檢測，確保學生健康。（編輯：陳怡璇/李錫璋）1070528

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP