爭取前瞻邁蛻變 雲林深化與中央合作

（中央社記者葉子綱雲林縣28日電）政府積極推動前瞻基礎建設計畫，雲林縣長李進勇今天表示，到5月23日止共獲核定102案，總經費新台幣83.7億元，雲林正值蛻變的關鍵時刻，未來將持續深化與中央合作。



雲林縣議會第十八屆第七次定期大會25日辦理議員報到，今天正式開議，進行議程報告、縣長施政總報告，議程預計到7月3日結束，由於年底地方選舉將至，議員檢討縣政、表現服務成績都成焦點。



在縣長施政總報告中，對於中央政府積極推動的前瞻基礎建設計畫，雲林縣爭取經費的成果，李進勇指出，到5月23日止共獲得中央各部會核定102案，總經費83.7億元。



他指出，雲林獲得核定的建設與經費，包括城鄉建設約49.5億元、水環境建設約30.8億元、數位建設約1.8億元、少子化友善育兒空間建設約1.3億元、軌道建設約800萬元、食品安全建設約579萬元。



他進一步指出，今年初，總統蔡英文、副總統陳建仁、行政院長賴清德分別來雲林，訪視綠能、長照據點與農業等，並當場允諾長照據點12億元、台西綠能專區第一期約19億元經費，推進雲林新發展。



李進勇指出，現階段有了前瞻計畫經費推動雲林的建設，加上長照據點及台西綠能專區第一期計畫的補助，雲林正值蛻變的關鍵時刻，未來將持續與中央合作，讓雲林改頭換面。



對於今年要推動的重要施政，李進勇表示，包括環境永續、文化傳承與創新、愛農護農、社福政策、發展新南向商機等持續努力，邁向下一個新雲林。



聽取李進勇的施政總報告後，多名議員針對大蒜價、文化、教育、農業、大糧倉、電業促協金的爭取和運用、輕軌建設等提出建言，希望縣府重視讓「人民有感」的執行。



李進勇以最近的蒜價波動事件為例，他指出，雲林縣政府在第一時間站出來，表達與農民在一起，達到讓農民「安心」作用，進而與農糧署聯手補助烘乾、推動出口等措施，讓農民不致拋售，減少市場賣壓，直接穩定市場價格，也沒有讓蒜商得逞，事實證明蒜價並未崩盤。



李進勇表示，政府出手，穩定蒜價與市場，補助農民的因應措施，並非讓農民獲利，而是讓農民減少損失，從結果來看，中央與地方政府合作的因應措施、撐住大蒜市場與蒜價，目標達到了。（編輯：管中維）1070528