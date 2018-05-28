推廣食安 中市訂食農教育自治條例草案

（中央社記者郝雪卿台中28日電）為推廣食品安全教育，台中市政府今天在市政會議中通過「台中市食農教育自治條例」草案，內容結合生產、生態與生活，讓農業政策融入教育課程，將送市議會審議後公告實施。



台中市長林佳龍表示，市府擬訂食農教育自治條例草案，除了是對市議會的承諾，也來自於他的想法，現今社會相當重視食安，強調低碳環保與在地食材，更進一步則是要「吃出故事」，從產銷履歷了解餐桌上的食品是怎麼來的，以賦予食品豐富的故事，這也是價值所在。



至於食農教育的內容，林佳龍認為要有「三食」重點，除了「食當季、食在地」外，也要「食故事」，就是要透過教育從小扎根，比如利用營養午餐讓學童吃到台中在地、當季、有故事的水果，戶外教學時也可帶孩子到農場體驗。他強調，台中市的農業發展基金就是要做這件事情，這也是法定項目之一。



台中市農業局長王俊雄指出，台中市食農教育的主要對象為國小至高中生的年輕一代，讓他們認識飲食的來源與過程，注意食品安全與營養，並了解哪些是在地重要農產品。



王俊雄表示，這項自治條例草案經邀集市府各局處等機關及專家學者共同研商，並召開2次公聽會，依與會人員意見修正草案內容，今天在市政會議中通過後，將依規定提送市議會審議，議會審議通過，台中將成為全國第一個制訂食農教育自治條例的縣市。（編輯：張芷瑄）1070528