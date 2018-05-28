/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票姚文智陳偉殷川金會
>rss

新北焚化爐拉警報 朱立倫促歲修加速垃圾減量

發稿時間：2018/05/28 16:56

最新更新：2018/05/28 16:56

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者王鴻國新北28日電）新北市焚化爐垃圾處理缺口將因歲修擴大，處理事業廢棄物能量不足，議員指出，恐影響事業廢棄物處理業者員工逾千家庭生計。市長朱立倫表示，將促歲修加速完成並鼓勵垃圾減量。

新北市議會今天進行市政總質詢，首日議程中，市議員李婉鈺質疑新北平均每天家用垃圾1600噸、一般事業廢棄垃圾1200噸，但新北市新店、樹林、八里等3座焚化爐可焚燒總量2600噸，每天缺口約達200噸。

她說，隨著新店、樹林廠進行整建及3廠輪流停爐歲修，預估每天處理能量的缺口將擴大至500噸以上，可能影響事業廢棄物處理業者，讓業者與員工超過2400個家庭生計受到威脅。

朱立倫答說，焚化爐歲修確實會影響焚化量，將指示環保局加速焚化爐歲修的速度，避免影響垃圾處理的總量；其次，他也呼籲做好源頭減量，尤其目前新北市在家庭垃圾減量方面成效不錯，未來會請環保局與業者協調，進一步做好一般事業廢棄物減量。

環保局簡任技正孫忠偉指出，廢棄物清理法規定縣市環保局焚化廠以處理家戶垃圾的一般廢棄物為優先，若有餘裕則應配合環保署統一調度。

他表示，新北市焚化廠處理量已近飽和，在家戶垃圾外的餘裕，會優先協助轄內的事業廢棄物處理業者，也因此，無法接受中央常態式調度其他縣市家戶垃圾進新北市焚化廠的作法，如遇到焚化廠歲修或整建，情況更形困難。

他強調，在各縣市焚化廠量能紛紛達飽和，處理一般事業廢棄物容量早已不足，新北市早在2年前促請環保署協助向經濟部工業局反映，希望能依廢棄物清理法規定，由工業局負起一般事業廢棄物的處理責任。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1070528

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP