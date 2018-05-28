/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票姚文智陳偉殷川金會
>rss

憂排擠預算 林佳龍盼降低地方自籌款

發稿時間：2018/05/28 18:13

最新更新：2018/05/28 18:13

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市政府爭取中央前瞻基礎建設補助，到3月獲核定89億多元，市長林佳龍今天更建議中央，降低各項計畫型補助款地方自籌款比率，尤其在社福方面，以免造成預算的排擠。

市府研考會指出，林佳龍上任後成立「中央計畫型補助款推動小組」及設置台北聯絡處（北辦），目前已有豐碩成果，包括大台中山手線、捷運藍線、捷運綠線延伸彰化等已納入前瞻計畫軌道建設，水環境建設、城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、數位建設也有多項獲中央補助款。

研考會主委柳嘉峰指出，106年3月行政院公布前瞻基礎建設計畫後，經台中市府各機關積極爭取及台中市府設置台北聯絡處（北辦）協助之下，中央目前共匡列台中市府各項前瞻基礎建設共971億8728萬元，截至今年3月底，台中市府爭取的前瞻基礎建設「第一期特別預算」共獲中央核定89億1720萬元。

除了前瞻建設外，林佳龍表示，也要對應中央政策研提專案計畫，並積極聯繫安排中央部會、行政院，甚至總統府長官實地視察，展現台中建設成果，一步步實現這個城市的未來發展願景。

林佳龍更進一步建議中央，降低各項計畫型補助款地方自籌款比率，尤其在社福方面預算。

林佳龍舉例指出，例如衛福部「中低收入失能老人機構公費安置費」僅補助台中市16%，高達84%需編列地方配合款，造成市庫財政負擔，也減損中央補助地方的美意，對於財政能力較不佳的縣市更可能產生「看得到，吃不到」的窘境，而對台中市而言，則恐造成社福預算的排擠。（編輯：吳佳穎/李錫璋）1070528

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP