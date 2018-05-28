卡車失控翻覆 桃園機場塔台路暫時封閉

一輛載滿廢棄鋼材的卡車28日下午在桃園機場附近的塔台路迴轉時，疑因車速過快不慎翻覆，車上廢料噴出造成對向一輛賓士車受損，所幸無人傷亡；為安全起見，塔台路雙向暫時封閉清理。中央社記者吳睿騏攝 107年5月28日

（中央社記者吳睿騏桃園機場28日電）今天下午4時許，桃園機場附近發生一起卡車翻覆事件，一輛載滿廢棄鋼材的卡車在塔台路迴轉時，疑因車速過快導致翻覆，車上廢料噴出造成對向一輛賓士車受損，幸無人傷亡。



這起意外車禍事故，發生於下午4時左右，肇事的陳姓駕駛表示，2、3個月前才到新公司上班。今天載運廢棄鋼材從宜蘭出車後，準備由國道2號經桃園環線、機場支線前往桃園市觀音區東和鋼鐵廠，但因路況不熟錯過大園交流道，到了機場才發現走錯路，行經塔台路時發現路標就急著轉彎，沒想到因此翻車。



警方表示，卡車駕駛可能是心急，加上車速疑似過快，才會在轉彎時翻車。車上廢棄鋼材也噴往對向車道，當時一輛行經的賓士車遭鋼材波及，造成車輛板金受損、右後輪破裂，所幸無人傷亡，陳姓駕駛的酒測值為0。



由於塔台路為雙向二線道，警方表示，卡車翻覆後佔據雙向道路各一線車道，為了安全起見，塔台路雙向暫時封閉，業者也緊急調來卡車及堆高機清理現場，等到清理完畢後，就會恢復雙向通行。（編輯：李錫璋）1070528