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取消冬夏令辦公時間 宜縣府改彈性上下班

發稿時間：2018/05/28 19:46

最新更新：2018/05/28 19:46

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣28日電）宜蘭縣政府是全國唯一實施冬夏令辦公時間的地方機關，但常有民眾搞不清時令，縣府今天決定取消冬夏令之分，改上午8時到9時上班，下午5時到6時下班，6月起試辦3個月。

宜蘭縣政府人事處長郭忠聖告訴中央社記者，因應宜蘭縣特殊地理環境，冬季傍晚天色就瞬即轉暗，且又多雨視線不佳，考量洽公民眾及縣府員工安全，縣府及所屬各機關從民國80年起，在每年11月到隔年2月都會實施冬令辦公時間，平日上班時間為每天上午8時到12時，下午1時至5時。

至於夏令辦公時間，平日上班時間還是不變，每天上午8時到12時，午後改為下午1時30分到5時30分。

他表示，過去中央機關就曾因配合日光時間，規劃冬夏令辦公時間，但宜蘭縣政府是全國唯一實施冬夏令辦公時間的地方機關，不過有員工反映，冬夏令的時間變來變去，洽公民眾也搞不清楚縣府上下班情況。

郭忠聖說，宜蘭縣代理縣長陳金德在今天縣務會議中決議，決定取消實施長達27年的冬夏令辦公時間，6月起統一改上午8時到9時彈性上班，下午5時到6時彈性下班，午休縮短至1小時，試辦3個月，之後將廣徵縣府員工及外界意見後再做決定。

陳金德強調，縣府試辦彈性上下班制度是希望縣府員工能自我要求，自己決定上下班時間，也是鼓勵員工自我管理。（編輯：張銘坤）1070528

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