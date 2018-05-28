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都蘭渡假村開發案 環評審查退回

發稿時間：2018/05/28 19:55

最新更新：2018/05/28 19:55

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（中央社記者盧太城台東縣28日電）超過300個房間、面積近7公頃的台東東海岸都蘭休閒渡假村開發案，今天進行環評審查，居民提出多項質疑，此案最後遭退回。

位於東海岸東河鄉都蘭部落的「渡假村開發計畫」，台東縣政府今天召開開發計畫環境影響說明書第一次審查會，邀請業者提出報告，當地居民派代表參加。

開發業者報告指出，已經事先完成調查，沒有「傳統領域」、「文化遺址」、「海岸法」、「地質」等問題。業者強調，基地是私有地，非原住民保留地，且不屬於「一級海岸保護區」。

業者表示，開發案面積近7公頃，6層樓高，除了327個房間外，還有戶外表演場以及地區特色文化、生態景觀解說的迴廊，可以提供當地工作機會。

不過，當地居民和環保團體提出疑慮，都蘭部落總幹事蔡政良表示，部落關心開發案會導致用水不足，基地靠近歷年遇颱風豪雨必坍塌地上方，以及開發案與原住民傳統領域的關係等問題。

地球公民基金會專員詹壹雯表示，開發單位和台東縣政府不適合在法律權責交接期間審查此案，建議本案應於7月11日權責移到「國家風景區」後，再行審理。

經過3個小時討論，環評委員會決定將案件退回目的事業主管機關（台東縣政府交通及觀光發展處），並要求開發單位依環評委員意見補正說明，及對於居民意見具體回應、加強環境影響衝擊分析，再送審查。

都蘭渡假村開發案遭退回，這也是台東大型開發案首次遭到台東縣政府環評委員會退回。（編輯：黃瑞弘）1070528

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