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山水紋石間觀察生態 邀三代同遊太魯閣

發稿時間：2018/05/29 09:31

最新更新：2018/05/29 09:31

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（中央社記者李先鳳花蓮縣29日電）高溫炎熱天氣，太魯閣國家公園是最佳避暑處，近日推出「山水對話—哇！在那山水紋石間遇見獼猴與山羌」活動，適合一家三代同遊，體驗森林溪谷豐富生態，欣賞水石褶皺之美。

內政部營建署啟動三代同遊國家公園活動，邀請三代同堂家庭，全家一起紓壓凝聚情感，一起漫步林間步道舒展身、心、靈，享受大自然。活動有趣多元，配合各國家公園季節特色，在3至9月舉行，共辦理32梯次，提供400多個家庭、1400人次以上的機會。

太魯閣國家公園管理處副處長張登文今天說，配合三代同遊國家公園活動，規劃「繽紛太魯閣—走訪春花賞綠趣」3梯隊活動，其中，第3梯隊「山水對話—哇！在那山水紋石間遇見獼猴與山羌(偶是山羊)」，自即日起至6月8日17時止受理報名，開放60個名額、20戶家庭遊覽。

張登文指出，希望藉此活動讓三代大手牽小手一起到國家公園走走，探索、體驗與觀察自然。此梯次活動為免費行程，將提供每戶專屬限量相框及手機放大鏡觀看生物微型結構、記錄國家公園裡的奇妙微觀世界。

太魯閣梯隊報名方式一律以線上報名系統http://signup.taroko.gov.tw/辦理，額滿截止；活動詳細資訊可至太管處官網查詢或洽詢解說教育課。

「山水對話—哇！在那山水紋石間遇見獼猴與山羌(偶是山羊)」活動，探索內容以遊客中心展示館、影片欣賞、探訪台地步道等，由專業解說員進行環境生態解說，搭配學童環教教案操作，提供三代同遊共學的趣味與連結性。（編輯：梁君棣）1070529

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