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中市文心路第二段路平完工 人行道展新貌

發稿時間：2018/05/29 11:56

最新更新：2018/05/29 12:39

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配合台中捷運綠線施工，台中市政府分段進行沿線文心路人行道拓寬，繼第一段於4月底完工後，第二段昌平路到崇德路也於5月完工，將持續完成全線路平工程。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真　107年5月29日配合台中捷運綠線施工，台中市政府分段進行沿線文心路人行道拓寬，繼第一段於4月底完工後，第二段昌平路到崇德路也於5月完工，將持續完成全線路平工程。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真　107年5月29日

（中央社記者郝雪卿台中29日電）配合台中捷運綠線施工，台中市政府分段進行沿線文心路人行道拓寬，建設局今天表示，繼第一段於4月底完工後，第二段昌平路到崇德路也於5月完工，將持續完成全線路平工程。

台中捷運綠線在文心路上加緊施工，建設局分段進行捷運沿線文心路人行道拓寬、公設銜接及路平工程，並先會同各單位汰換老舊管線，減少日後再開挖機會。

建設局表示，文心路從公益路至大墩七街的路平及人行道拓寬工程已於4月底完工，第二段從昌平路至崇德路的路平專案接續啟動，道路部分已於14日刨鋪、18日完工，並進行交通標線劃設等後續作業。

建設局長黃玉霖指出，沿線人行道同樣拓寬為5公尺，其中1.2公尺為公共設施帶，其餘為行人及自行車共用空間，鋪設「透水地磚」鋪面，下設排水礫石樁，以達保水透水功效；兩側人行道改善面積達1萬300平方公尺，主體設施都已完成；其餘緣石、樹穴及斜坡道收邊作業預計6月初全部完工。

黃玉霖表示，捷運綠線沿線文心路的路平工程以人本創新進行全面規劃，第二段昌平路至崇德路路平，結合G6崇德文心站周邊延伸路廊的複合式轉乘運輸模式，將成為第14期市地重劃區進出轉乘的重要運輸站，可望帶動地方區域公共建設，具有指標性意義。（編輯：張芷瑄）1070529

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