用心學音樂 視障生吳佳晉東瀛展才華

高雄市新興高中國中部視障生吳佳晉出生就全盲，但對音樂的熱情絲毫不減，她用心學習領略音樂之美，不僅會彈奏鋼琴，小提琴也是強項，日前赴日本站上國際舞台嶄露頭角，在音樂中找到生命的光與熱。（新興高中提供）中央社記者王淑芬傳真 107年5月29日

（中央社記者王淑芬高雄29日電）出生就全盲，但是絲毫不影響對音樂的熱情，吳佳晉在音樂路上「用心」感受努力不懈，日前赴日本站上國際舞台嶄露頭角，逆光尋夢，讓她從音樂找到生命的光與熱。



吳佳晉因為早產而失明，不過她樂觀的態度成就了學習夢想；在音樂的路上，吳佳晉一直將「樂聖」貝多芬當成效法的對象。好音感讓吳佳晉不管是鋼琴、小提琴、烏克麗麗都有好表現，更厲害的她還是水中蛟龍，游泳也難不倒她，她堅毅的表現，去年獲得總統教育獎殊榮，更精進她的學習意志。



去年，吳佳晉考上高雄市新興高中國中部音樂班，更堅定走向音樂發展之路。新興高中組成高雄市青少年交響樂團日前受邀赴日本長野縣茅野市表演，吳佳晉與同學一起登上國際舞台，在千葉縣立特殊學校流山高等學園擔任獨奏與合奏，她出色的表演佳評不斷，同時為特殊教育做了最好的國民外交。



吳佳晉今天受訪表示，感謝同學將機會讓給她，讓她有在國際交流活動上表演的機會。



她說，拉著小提琴獨奏「月亮代表我的心」當下，左手不斷顫抖，後來隨著旋律，她陶醉在大舞台的表演，克服心理障礙。台下響起熱烈掌聲，她說，得到成就感與大大的滿足，更深信音樂是她未來不二的選擇。



新興高中校長江春仁表示，雖然吳佳晉的眼睛看不見，但她認真進取的表現足為同學表率。



新興高中今年成立高中部音樂班，因應市場走向，學校規劃應用與古典音樂的術科課程，鼓勵懷抱音樂夢的孩子築夢踏實。（編輯：管中維）1070529



