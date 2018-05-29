舊衣棄垃圾 產官學合作推廢布料再生

經濟部中小企業處結合產、學界推動「布可回收；舊材新造」計畫，29日在台南奇美博物館舉辦行動專車啟動儀式，並教導博物館志工運用庫存布料，設計製作導覽的輔助教具、環保杯袋等物品，推廣舊布料重生。中央社記者楊思瑞攝 107年5月29日

（中央社記者楊思瑞台南29日電）台灣每年有近6萬公噸舊衣服被丟棄，其中高達一半被當成垃圾燒毀。經濟部中小企業處結合產、學界推動「布可回收；舊材新造」計畫，將以行動專車深入社區，推展舊布料再生。



「布可回收；舊材新造」行動專車啟動儀式今天下午在奇美博物館舉行，行動專車同時在奇美博物館展開志工培訓課程，教導奇美博物館志工學習運用庫存布料，設計製作導覽的輔助教具與工作圍裙，以及簡易型環保杯袋等物品。



計畫執行單位工研院微系統中心主任朱俊勳在受訪時表示，台灣每年產生近6萬公噸、約520萬件舊衣服，其中約一半被當成垃圾燒毀。其實許多廢布料透過巧手製作，可以成為實用又漂亮的新產品。這個計畫就是結合各單位的資源，一起讓廢布重生。



朱俊勳表示，「布可回收；舊材新造」計畫將由台南企業、和明紡織、宏遠興業等三大成衣企業，提供廢布及專業講師，開著載有縫紉機器的行動專車，至配合的單位開設「布再生」課程。



奇美博物館副館長廖婉如表示，奇美博物館是行動專車的第一站，由館方提供教學場地，安排志工上課。在講師的教導下，志工學習將廢布製作成另一個全新的產物。這些志工未來會成為活動推廣種子，跟隨行動專車下鄉，前往各地協助教導民眾如何讓廢布再生。（編輯：管中維）1070529