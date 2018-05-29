/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票吳茂昆段宜康木村拓哉
>rss

舊衣棄垃圾 產官學合作推廢布料再生

發稿時間：2018/05/29 15:09

最新更新：2018/05/29 15:25

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
經濟部中小企業處結合產、學界推動「布可回收；舊材新造」計畫，29日在台南奇美博物館舉辦行動專車啟動儀式，並教導博物館志工運用庫存布料，設計製作導覽的輔助教具、環保杯袋等物品，推廣舊布料重生。中央社記者楊思瑞攝　107年5月29日經濟部中小企業處結合產、學界推動「布可回收；舊材新造」計畫，29日在台南奇美博物館舉辦行動專車啟動儀式，並教導博物館志工運用庫存布料，設計製作導覽的輔助教具、環保杯袋等物品，推廣舊布料重生。中央社記者楊思瑞攝　107年5月29日

（中央社記者楊思瑞台南29日電）台灣每年有近6萬公噸舊衣服被丟棄，其中高達一半被當成垃圾燒毀。經濟部中小企業處結合產、學界推動「布可回收；舊材新造」計畫，將以行動專車深入社區，推展舊布料再生。

「布可回收；舊材新造」行動專車啟動儀式今天下午在奇美博物館舉行，行動專車同時在奇美博物館展開志工培訓課程，教導奇美博物館志工學習運用庫存布料，設計製作導覽的輔助教具與工作圍裙，以及簡易型環保杯袋等物品。

計畫執行單位工研院微系統中心主任朱俊勳在受訪時表示，台灣每年產生近6萬公噸、約520萬件舊衣服，其中約一半被當成垃圾燒毀。其實許多廢布料透過巧手製作，可以成為實用又漂亮的新產品。這個計畫就是結合各單位的資源，一起讓廢布重生。

朱俊勳表示，「布可回收；舊材新造」計畫將由台南企業、和明紡織、宏遠興業等三大成衣企業，提供廢布及專業講師，開著載有縫紉機器的行動專車，至配合的單位開設「布再生」課程。

奇美博物館副館長廖婉如表示，奇美博物館是行動專車的第一站，由館方提供教學場地，安排志工上課。在講師的教導下，志工學習將廢布製作成另一個全新的產物。這些志工未來會成為活動推廣種子，跟隨行動專車下鄉，前往各地協助教導民眾如何讓廢布再生。（編輯：管中維）1070529

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP