高市房地產持續增溫 加碼推出標售地

看好高雄市房地產持續增溫，地政局多推出數筆優質的開發區標售建地，其中最受矚目的是美術館園區建地，交通和生活機能完善，能否順利標售備受關注。（高雄市政府提供）中央社記者王淑芬傳真 107年5月29日

（中央社記者王淑芬高雄29日電）高雄市房地產持續增溫，地政局看好不動產市場穩定趨堅的格局，比第一季多推出數筆優質的開發區標售建地，其中最受關注的是美術館園區約新台幣15億元的建地，能否順利標售備受關注。



市府地政局今天公布第2季開發區土地標售，推出17標20筆建地，合計總底價逾27億元。



其中最受關注的是44期重劃區，位在美術館園區，占地約1800坪的土地，臨美術東四路，近中華一路，鄰近高鐵、捷運和輕軌，交通和生活機能完善。



地政局長黃進雄今天指出，44期重劃區開發近20年，市府視市場土地需求，逐步推出開發區標售地，不僅催化園區建設，市府也透過加值標售地並增加標售收益。



他說，美術館園區標售地20年來，土地視區位不同，標售價從每坪10餘萬元攀升到102年最高每坪標售306萬元；這一季地政局推出的建地每坪標售價80餘萬元。黃進雄說，原本這筆土地逾3000坪，市府考量投標者資金調度，改採兩階段標售方式釋出，希望獲得建商青睞。



另外，地政局也推出高雄大學區段徵收區的標售地，每坪14萬到25萬元間，適合建商推出集合大樓建案。



高市府第2季標售地預計6月20日開標。（編輯：張銘坤）1070529