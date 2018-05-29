/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票吳茂昆段宜康木村拓哉
>rss

荔枝椿象花蓮現蹤 接觸臭液恐留疤

發稿時間：2018/05/29 16:47

最新更新：2018/05/29 17:11

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
東南亞果樹害蟲荔枝椿象近年入侵台灣，日前花蓮吉安鄉及新城鄉果農相繼發現荔枝椿象蹤影。荔枝椿象體型為長方形，初孵化時呈鮮豔的紫紅色，隨著齡期增加逐漸轉為橙色。（花蓮區農業改良場提供）中央社記者李先鳳傳真　107年5月29日東南亞果樹害蟲荔枝椿象近年入侵台灣，日前花蓮吉安鄉及新城鄉果農相繼發現荔枝椿象蹤影。荔枝椿象體型為長方形，初孵化時呈鮮豔的紫紅色，隨著齡期增加逐漸轉為橙色。（花蓮區農業改良場提供）中央社記者李先鳳傳真　107年5月29日

（中央社記者李先鳳花蓮縣29日電）東南亞果樹害蟲荔枝椿象近年入侵台灣，日前花蓮吉安鄉及新城鄉果農相繼發現荔枝椿象蹤影，花蓮農改場提醒民眾勿徒手捕捉，否則椿象受刺激後分泌的臭液恐灼傷皮膚留下疤痕。

行政院農業委員會花蓮區農業改良場作物環境課助理研究員呂柏寬表示，過去花蓮無此蟲害，但上週已相繼在吉安鄉及新城鄉發現荔枝椿象的蹤影。荔枝椿象主要棲息於荔枝、龍眼樹的果穗（花）上，台灣欒樹及無患子也是牠們的寄主。

荔枝椿象俗名石背、臭屁蟲、臭椿象，主要分布於南亞及東南亞地區，數年前入侵台灣，已在中南部嚴重危害龍眼及荔枝。若驚擾此蟲，牠們分泌的臭液接觸到皮膚會引發灼熱及刺痛感，因此除危害作物外，對日常生活有一定程度的影響。

荔枝椿象一年一世代，具刺吸式口器，成蟲體呈黃褐色，長約24至28公釐，若蟲體型為長方形，初孵化時呈鮮豔的紫紅色，隨著齡期增加逐漸轉為橙色。

荔枝椿象卵粒通常為14粒整齊排列，若葉片上發現時儘速摘除銷燬。荔枝椿象具有假死習性，可以長柄捕蟲網，將網袋換成塑膠袋，並於塑膠袋內裝入礦物油或醋酸，配合竹竿敲落蟲體捕捉後捏死。（編輯：管中維）1070529

花蓮吉安鄉及新城鄉果農日前相繼發現東南亞果樹害蟲荔枝椿象蹤影，荔枝椿象卵粒通常為14粒整齊排列。（花蓮區農業改良場提供）中央社記者李先鳳傳真　107年5月29日花蓮吉安鄉及新城鄉果農日前相繼發現東南亞果樹害蟲荔枝椿象蹤影，荔枝椿象卵粒通常為14粒整齊排列。（花蓮區農業改良場提供）中央社記者李先鳳傳真　107年5月29日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP