荔枝椿象花蓮現蹤 接觸臭液恐留疤

東南亞果樹害蟲荔枝椿象近年入侵台灣，日前花蓮吉安鄉及新城鄉果農相繼發現荔枝椿象蹤影。荔枝椿象體型為長方形，初孵化時呈鮮豔的紫紅色，隨著齡期增加逐漸轉為橙色。（花蓮區農業改良場提供）中央社記者李先鳳傳真 107年5月29日

（中央社記者李先鳳花蓮縣29日電）東南亞果樹害蟲荔枝椿象近年入侵台灣，日前花蓮吉安鄉及新城鄉果農相繼發現荔枝椿象蹤影，花蓮農改場提醒民眾勿徒手捕捉，否則椿象受刺激後分泌的臭液恐灼傷皮膚留下疤痕。



行政院農業委員會花蓮區農業改良場作物環境課助理研究員呂柏寬表示，過去花蓮無此蟲害，但上週已相繼在吉安鄉及新城鄉發現荔枝椿象的蹤影。荔枝椿象主要棲息於荔枝、龍眼樹的果穗（花）上，台灣欒樹及無患子也是牠們的寄主。



荔枝椿象俗名石背、臭屁蟲、臭椿象，主要分布於南亞及東南亞地區，數年前入侵台灣，已在中南部嚴重危害龍眼及荔枝。若驚擾此蟲，牠們分泌的臭液接觸到皮膚會引發灼熱及刺痛感，因此除危害作物外，對日常生活有一定程度的影響。



荔枝椿象一年一世代，具刺吸式口器，成蟲體呈黃褐色，長約24至28公釐，若蟲體型為長方形，初孵化時呈鮮豔的紫紅色，隨著齡期增加逐漸轉為橙色。



荔枝椿象卵粒通常為14粒整齊排列，若葉片上發現時儘速摘除銷燬。荔枝椿象具有假死習性，可以長柄捕蟲網，將網袋換成塑膠袋，並於塑膠袋內裝入礦物油或醋酸，配合竹竿敲落蟲體捕捉後捏死。（編輯：管中維）1070529



