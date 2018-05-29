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曾獲國際發明獎 謝孟翰當農夫發揮研發精神

發稿時間：2018/05/29 17:04

最新更新：2018/05/29 17:04

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣29日電）曾以氫氣代替石油獲得紐倫堡發明獎的謝孟翰，轉投入農業種紅龍果及百香果，發揮研發精神，用各種技術突破氣候障礙，2年前獲百大青農，最近種有機百香果又讓產期提早2個月。

31歲的謝孟翰在2008年以「可適用多種燃料之引擎發動機」，獲德國紐倫堡國際發明展金牌，還獲伊朗發明協會頒發特別獎，當時，他還是屏東科技大學學生，進入社會的謝孟翰，因為在校所學為生物機電工程，與開發農業機具有關，進而對農業產生興趣。

8年前，謝孟翰與朋友租地合種紅龍果，利用咖啡渣發酵當肥料，種出的紅龍果碩大品質好，2年前獲得農委會的百大青農；去年，他與另一名百大青農羅秉諺在竹田承租3分多地種百香果。

結實纍纍吊掛在果藤上，這是謝孟翰百香果園場景，他說，近來全台種植紅龍果面積大增，雖然他種的紅龍果有固定外銷通路，但總會擔憂，因有政府的補助設施，他大膽嘗試南部少種的百香果。

謝孟翰利用有機肥、修剪樹枝枯葉及施放蜜蜂授粉等管理技術種植，突破氣候障礙，產期從5月中開始，比中部7月採收早2個月，而且酸甜口味，更贏一籌，並且申請有機認證。

謝孟翰說，一般百香果可以種4年，但植株易老化，生長勢降低，他決定每年換新種，產期結束後全部換新苗，以穩定產量及品質。

為提升土地利用率，百香果苗種下去還沒成林時，謝孟翰在行距間加種一季的青菜及蘿蔔，都是有機生產，雖不是主力，但也短暫供應市場。

謝孟翰同時還與朋友合作，在屏東市區開設門市，專賣小農農產品，也讓自己產品多一項通路。（編輯：劉政權）1070529

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