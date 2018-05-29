都會高中生難得體驗 澎湖下海玩獨木舟

台北市立麗山高中多名學子赴澎湖與國立馬公高中學生進行為期一週的交換學校學習體驗，都會學生下海體驗獨木舟戶外教學，留下難忘回憶。中央社 107年5月29日

（中央社澎湖縣29日電）台北麗山高中與澎湖馬公高中進行學生短期交換學校學習，今天是5位麗山高中生在澎湖最後一天，趁戶外教學時下海體驗獨木舟，為原本都會生活裡難得經驗，留下最難忘的回憶。



馬公高中校長黃肇國表示，台北麗山高中與國立馬公高中今年起進行「學生短期交換學校學習」，這學年由麗山高中先行來澎湖體驗，下學年則由馬公高中前往台北進行短期學校交流，各有5位學生進行8天7夜的教學交流。



麗山高中由學務主任孫任弘率隊，帶著5位學生來到澎湖，展開8天7夜的交流。



馬公高中除安排學校的學習交流外，今天還安排獨木舟操作體驗。獨木舟體驗由黃肇國親自擔任講師，與學生一起下水挑戰操舟。



黃肇國說，麗山高中的學生，都是首次下水操舟，為都市學生難得的體驗，學生也感覺很特別、很有趣，對馬公高中師生的熱情，也留下美好回憶。（編輯：陳政偉/張銘坤）1070529



