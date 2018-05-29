/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票吳茂昆段宜康木村拓哉
>rss

都會高中生難得體驗 澎湖下海玩獨木舟

發稿時間：2018/05/29 19:51

最新更新：2018/05/29 20:00

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台北市立麗山高中多名學子赴澎湖與國立馬公高中學生進行為期一週的交換學校學習體驗，都會學生下海體驗獨木舟戶外教學，留下難忘回憶。中央社 107年5月29日台北市立麗山高中多名學子赴澎湖與國立馬公高中學生進行為期一週的交換學校學習體驗，都會學生下海體驗獨木舟戶外教學，留下難忘回憶。中央社 107年5月29日

（中央社澎湖縣29日電）台北麗山高中與澎湖馬公高中進行學生短期交換學校學習，今天是5位麗山高中生在澎湖最後一天，趁戶外教學時下海體驗獨木舟，為原本都會生活裡難得經驗，留下最難忘的回憶。

馬公高中校長黃肇國表示，台北麗山高中與國立馬公高中今年起進行「學生短期交換學校學習」，這學年由麗山高中先行來澎湖體驗，下學年則由馬公高中前往台北進行短期學校交流，各有5位學生進行8天7夜的教學交流。

麗山高中由學務主任孫任弘率隊，帶著5位學生來到澎湖，展開8天7夜的交流。

馬公高中除安排學校的學習交流外，今天還安排獨木舟操作體驗。獨木舟體驗由黃肇國親自擔任講師，與學生一起下水挑戰操舟。

黃肇國說，麗山高中的學生，都是首次下水操舟，為都市學生難得的體驗，學生也感覺很特別、很有趣，對馬公高中師生的熱情，也留下美好回憶。（編輯：陳政偉/張銘坤）1070529

台北市立麗山高中多名學子赴澎湖國立馬公高中展開短期交換學校學習體驗，開心嘗試在都會區中難以體驗的獨木舟戶外教學等。中央社　107年5月29日台北市立麗山高中多名學子赴澎湖國立馬公高中展開短期交換學校學習體驗，開心嘗試在都會區中難以體驗的獨木舟戶外教學等。中央社　107年5月29日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP