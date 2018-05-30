全台唯一潮退遶境 金山二媽回娘家

全台唯一潮退遶境「二媽回娘家海岸行腳」，30日達到活動最高潮，在點燃起馬炮並扶轎起駕後，數千信眾伴隨二媽開始20公里的遶境。（新北市民政局提供）中央社記者林長順傳真 107年5月30日

（中央社記者林長順新北30日電）全台唯一潮退遶境「二媽回娘家海岸行腳」，今天達到活動最高潮，在新北市副市長李四川與慈護宮董事長游忠義點燃起馬炮並扶轎起駕後，數千信眾伴隨二媽開始20公里的遶境。



主辦單位表示，預計下午3時前抵達野柳海蝕洞，舉行科儀法會祭典，感念媽祖對地方的庇佑。



李四川表示，慈護宮媽祖200多年來庇佑北海岸民眾出入平安、風調雨順，今天農曆4月16日是二媽回娘家的大日子，祈求媽祖繼續保佑市民身體健康、市政推動圓滿順利。



他也希望透過一年一度的特色宗教慶典，讓更多人認識金山二媽的慈悲及宗教文化，讓地方傳統文化能向下扎根、永續傳承。



游忠義指出，相傳清朝嘉慶年間有漁民在金山萬里一帶海域迷航，在徬徨無助時依循遠方金光才得以脫險返航，後來在野柳海蝕洞中發現媽祖神尊，慈護宮落成後迎奉入祀，信眾為了感念媽祖的護佑指引，選在每年農曆4月份最大潮退海蝕洞顯露出來的這天，行腳護送二媽回娘家作客。



新北市民政局表示，為了讓民眾同時體驗全台唯一的海岸潮退祭典與蹦火仔漁業技藝，今年特別打造相同比例的「陸上蹦火仔船」，伴隨行腳遶境隊伍護送媽祖鑾轎，沿途發放青鱗魚特製的小魚乾及慈護宮發財金，還有行動Q版媽祖在遶境隊伍與民眾互動，吸引許多民眾拍照。



另外，遶境沿線也設置6處能量補給站，包括發財甜粿、仙草石花凍等地方特色美食，漁管處也提供青鱗魚小魚乾特製的海味油飯，供信眾品嚐。



今年海岸行腳遶境活動，除了有來自各地的陣頭隊伍，沿途還有絡繹不絕的信眾設香案參拜，尤其金山區公所到金山郵局間的中山路上，更有大批信眾扶老攜幼跪迎媽祖鑾駕躦轎腳祈求平安，許多阿公阿嬤還特別帶著孫子來求媽祖庇佑，體驗鑾轎由頭頂穿越而過的躦轎腳文化。



值得一提的是，行腳遶境隊伍中還有兩位超過90歲的許溪水阿公及武謝牡丹阿嬤，許溪水已經連續參與遶境70年以上，每年依舊感念二媽慈悲，準時參與遶境。



許溪水說，參加行腳遶境就是他每年固定為自己做的最好的身體健康檢查，而武謝牡丹阿嬤今年則是第2次參與行腳，希望透過護送二媽回娘家，祈求平安健康。（編輯：施燕飛）1070530