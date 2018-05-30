導盲犬是天使 助視障者完成學業

（中央社記者王淑芬高雄30日電）拉布拉多導盲犬Johnson總是靜靜趴臥一旁陪伴，視障按摩師劉重進說，只要身邊有牠就很安心；劉重進更感謝Johnson在他讀二專期間，帶他搭捷運轉公車，風雨無阻完成學業。



走進按摩養生中心，迎面的是隻憨厚友善的拉布拉多導盲犬Johnson，牠可愛的臉龐，讓忙碌的人心愉悅起來，快速的步調舒緩許多。



Johnson是劉重進的第2隻導盲犬，陪伴他已近4年，朝夕相處，牠成了劉重進的「天使」。他說，只要導盲犬在，就覺得自在、安心、不孤單。



劉重進過去是保全公司的主任，工作安定忽略了健康，30歲那年，因為高燒傷及視神經致雙眼失明，使他彩色的人生變成黑白，人生也失去了方向，於是他經營按摩養生館為業，因緣際會在朋友的協助下，12年前接觸導盲犬。



從認識、學習到信任依賴導盲犬，劉重進有一段摸索期，後來他用「信任」取代「懷疑」；因彼此信任，劉重進在導盲犬的帶領下，可以自己出門到銀行、郵局、搭乘捷運；更厲害的是，民國104年他到高苑科技大學就讀二專，整整兩年的時間，都由Johnson陪伴。



劉重進說，導盲犬導引他從三多捷運站搭乘紅線捷運到南岡山站，轉乘公車到路竹區高苑上課。



近一小時的車程，劉重進說，因為導盲犬的引領讓他一路無礙，不管是捷運、公車，上下車或是進出教室，「Johnson就是安定的力量」，帶給他生活的動能。



劉重進說：「上課時、Johnson趴臥一旁陪伴我一整天」。在這兩年的時間，在牠的幫助下，劉重建如願拿到二專畢業證書。



經營按摩養生館，劉重進在執業時，Johnson安靜顧店，只要有客人上門，牠會起身迎接；數年的相處，人犬互信，劉重進對導盲犬有說不盡的感謝。



導盲犬貼心、善解人意，劉重進會不時的犒賞牠好吃的狗飼料和潔牙骨。



高雄市社會局身心障礙福利科股長李奇勵今天指出，高雄市目前有4名視障者使用導盲犬服務，11隻導盲幼犬於寄養家庭受訓中。



她說，有不少視障者有導盲犬協助的需求，但礙於願接受寄養的家庭有限，致導盲犬學校不敢大量繁殖導盲犬。



惠光導盲犬學校南部辨公室主任李欣怡鼓勵民眾加入寄養家庭的行列。李欣怡說，只要資格符合，專業訓練人員會指導培訓。



社會局也提醒店家和餐廳，對於由明眼人帶領進入餐廳、店家的導盲犬不應拒絕。社會局說，可能是服務人員不了解，只要確定導盲犬有著導盲鞍或是紅色背心、導盲犬訓練師也有配戴證明，依法不能拒絕進入，違者最高可處新台幣5萬元罰鍰及4小時講習。（編輯：梁君棣）1070530