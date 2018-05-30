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高中畢展不呆板 秀動力機械實驗品

發稿時間：2018/05/30 14:50

最新更新：2018/05/30 15:26

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桃園市大溪區至善高中汽車修護科學生們運用動力機械、機電整合、液氣壓原理等，將科普理論轉化成趣味創意發明，在畢業科展中呈現。中央社記者吳睿騏攝　107年5月30日桃園市大溪區至善高中汽車修護科學生們運用動力機械、機電整合、液氣壓原理等，將科普理論轉化成趣味創意發明，在畢業科展中呈現。中央社記者吳睿騏攝　107年5月30日

（中央社記者吳睿騏桃園30日電）桃園市大溪區至善高中汽車修護科，將今年畢業科展主題定為「動力機械實驗教室」，邀請學生們善用動力機械、機電整合、液氣壓原理等，讓呆板的科普理論轉化為有趣的創意發明。

至善高中汽修科主任顏景弘今天受訪表示，學校今年的畢業展邀請學子們發揮巧思創意，融合課堂學習的應用力學、液氣壓原理、動力機械理論，打造出仿中世紀機械動力武器裝置、仿生獸，以及日前在網路引起熱烈討論的鈑金神器等，讓學生大呼挑戰性十足又兼具趣味性。

汽修科3年級學生蘇俊宇表示，組員們都喜歡看中世紀魔龍與騎士的故事，因此決定以實木打造出仿中世紀機械動力投石機，原本以為很容易，沒想到不但要計算力矩與力臂的應用力學專業，還要兼顧材質及準確度，讓以往無趣的畢業展製作，成為同學們最愛的課程。

實習主任李曉青指出，汽修科學習領域廣，透過有趣的動力機械實驗作品，可呈現平日的學習理論及實務操作，這些由至善高中師生打造的作品也將在10月，參加將於桃園巨蛋體育館舉辦的「2018全能機器人國際邀請賽」，展現年輕人的創意以及軟實力。（編輯：方沛清）1070530

桃園市大溪區至善高中汽車修護科今年畢業科展主題定為「動力機械實驗教室」，學生們運用動力機械、機電整合、液氣壓原理等，讓科普理論轉化成趣味發明。中央社記者吳睿騏攝　107年5月30日桃園市大溪區至善高中汽車修護科今年畢業科展主題定為「動力機械實驗教室」，學生們運用動力機械、機電整合、液氣壓原理等，讓科普理論轉化成趣味發明。中央社記者吳睿騏攝　107年5月30日
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