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年輕護理師資助印度貧童 協助追尋醫生夢

發稿時間：2018/05/30 16:28

最新更新：2018/05/30 16:59

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26歲護理師沈莉惠（圖）3年前起透過台灣世界展望會資助印度貧童斯密特（Sumit），沒想到斯密特來信告訴她「長大想當醫生」，讓她喜出望外，沈莉惠也期許自己更努力，協助「印度兒子」繼續追逐夢想。中央社記者江俊亮攝　107年5月30日26歲護理師沈莉惠（圖）3年前起透過台灣世界展望會資助印度貧童斯密特（Sumit），沒想到斯密特來信告訴她「長大想當醫生」，讓她喜出望外，沈莉惠也期許自己更努力，協助「印度兒子」繼續追逐夢想。中央社記者江俊亮攝　107年5月30日

（中央社記者江俊亮嘉義市30日電）「緣分，就是這麼奇妙！」26歲護理師沈莉惠，學生時代就開始當志工，3年前起資助一名印度貧童，沒想到「印度兒子」的志願是當醫生。

沈莉惠今天受訪表示，她在嘉義基督教醫院擔任護理師，3年前覺得工作、收入都較穩定後，就透過台灣世界展望會資助印度貧童斯密特（Sumit）；沒想到斯密特來信告訴她「長大想當醫生」，讓她喜出望外。

求學期間就開始擔任志工的沈莉惠，自認為受到父母影響，從小就喜歡幫助別人，尤其喜歡與孩童互動，未婚的她說：「看到斯密特寄來的信件與繪畫，以及他逐漸成長的痕跡，真的很開心，彷彿自己真有個兒子。」

斯密特在信中提到，他家是由茅草搭建而成，他最喜歡的食物是米飯，最喜歡的運動是打板球。

從「印度兒子」的來信中，讓沈莉惠感慨不已。她說：「米飯在台灣很容易取得，但好像很少台灣人會以米飯為最喜愛的食物。」不過，她認為或許斯密特家太窮了，因此很珍惜每一粒米飯。

她指著斯密特參加「五彩節」的照片，只見斯密特身上染著五彩顏色，臉上綻開陽光般的笑容，讓她暗自祈禱，希望自己能持續資助「印度兒子」完成醫生夢。

在與斯密特通信的過程中，也讓沈莉惠了解不少印度文化，例如斯密特參加的「五彩節」，又名「灑紅節」或「侯麗節」，節日期間，民眾會互相投擲彩色粉末和有顏色的水來慶祝春天降臨。

沈莉惠在工作之餘，也會寫信給斯密特，分享自己的工作和生活，希望讓「印度兒子」知道，在遠方的台灣有人不斷在關心他。

她表示，「資助兒童讓自己提早體驗當母親的心情」，也因此期許自己更努力，才能持續幫助「印度兒子」改善生活、不要餓肚子，並協助他繼續追逐夢想。（編輯：管中維）1070530

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