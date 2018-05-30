與柯文哲市政座談 里長批刪老人補助

（中央社記者陳妍君台北30日電）台北市長柯文哲今天出席內湖區「與里長市政座談會」，大湖里里長洪美惠痛批市府，刪除重陽敬老金並提高健保自付額補助年齡門檻，卻推動敬老卡，「問題是大家都用不到啊」。



洪美惠說，民國104年市府取消發放新台幣1500元重陽敬老金，里民到現在都沒有辦法接受，市府同年又取消65歲到69歲長者的健保補助。



她指出，雖然柯文哲立意良好，希望推動社會福利取代發放敬老金，但由於政府還沒有能量做到足夠的社會福利，她協助市府推動老人共餐與健康促進課程，去年拿到20萬元經費、花掉18萬元，只有20多人享受到福利，那其他600多位里民呢？



洪美惠說，39年次的人在柯文哲上任時，還能領到敬老金，而且因為每月最高補貼健保費749元，不用繳健保費；但他附近的鄰居如果是40年次，隔年年滿65歲，不僅敬老金被取消，健保費還要繳到70歲，才能獲得補助，5年下來，兩人得到的補助就差了4萬6000多元。



她表示，市府推動敬老卡，可免費搭乘公車、捷運，鼓勵長者走出家門，就好像「買一個豬排便當給回教徒吃」，「大家都用不到啊」。



洪美惠說，長者認為一旦出門，就會有各式消費，可是如果待在家裡，一天生活費可能只要100元，而且長者又失去敬老金與健保費補助，因此生活會愈來愈退縮，希望市府研擬恢復部分補助。



社會局老人福利科科長葉俊郎指出，市府目前補助綜合所得稅率未達20%、年滿70歲的長者健保費，104、105年實際執行金額都超過17億元，106年執行金額也超過16億元，是很龐大的一筆支出。



葉俊郎說，北市65歲以上人口約44萬，3年後將成長到50萬人，占北市總人口20%，市府無法繼續長期對65歲以上長者補助下去；由於中央只補助70歲以上中低收入長者，北市還補助所得稅率未達20%的弱勢近貧長者，目前運用公務預算和公益彩券盈餘挹注支出。（編輯：李亨山）1070530