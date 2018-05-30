學業體育不輸人 南投表揚積極求學特教生

（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）南投縣政府今天表揚積極求學的特殊教育學生，獲獎學生在語文、品德、體育、技能等方面表現卓越，家長用心陪伴成長的精神也值得肯定，這份榮耀可說是南投特教界的縣長獎。



南投縣政府今天在康壽國小活動中心舉辦「慢飛天使，有愛無礙」積極向上學生表揚活動，來自全縣各國中、國小100名慢飛天使學生在家長、老師陪同下，由副縣長陳正昇、縣政府教育處長李孟珍頒發獎狀及獎品，再合照留念，場面溫馨熱鬧。



陳正昇表示，縣長林明溱特別關懷弱勢，去年耶誕節關懷慢飛天使活動辦得不錯，獲各界好評，因此指示今年增加舉辦慢飛天使積極向上學生表揚，鼓勵品德優良及才能出眾的特教學生，期許繼續勇往直前。



陳正昇說，縣政府更希望藉表揚活動，使特教學生積極融入人群、肯定自我與社會接觸，也希望大眾用愛與包容對待這群慢飛天使，讓學生有更寬廣空間發揮自我，進而快樂健康成長。



李孟珍表示，今年參與學校38所、受獎學生100人，每名獲獎學生才華洋溢、品格優良，如埔里國中潘姓學生曾獲縣運田徑第6名、飛盤擲準第3名，並認真學習而考上第一志願埔里高工。



李孟珍說，還有鹿谷國中林姓學生參加技藝競賽表現優異、同富國小全姓學生參加南投縣中小學聯合運動會，柔道項目獲國小男子組第一名，繪畫方面也有很好成績，顯示慢飛天使認真學習能取得好成績。（編輯：管中維）1070530