離島首支警犬隊滿週年 邊境牧羊犬最萌勝出

澎湖縣政府警察局警犬隊成軍週年會30日在五德人力發展中心舉行，現場公布「最萌警犬」票選結果，由邊境牧羊犬KIKI勝出，成為全場注目焦點。中央社 107年5月30日

（中央社澎湖縣30日電）離島首支的澎湖縣政府警察局警犬隊，成軍滿週年，今天舉辦成果展示會，邊境牧羊犬KIKI奪得「最萌警犬」冠軍，成全場焦點，最佳警犬代言人則由澎湖警局望安分局組長許晴媄獲選。



澎湖縣警局今天在五德人力發展中心舉辦警犬隊成立週年成果發表，除揭曉「最萌警犬」票選結果外，現場安排有互動、反毒宣導、裝備區、成果展示、體能與拍照等6處區塊，供民眾參觀了解警犬的訓練過程。



此外還邀請到保三總隊警犬隊的黑色拉不拉多犬FUNKY、捷克狼犬索龍、比利時狼犬雷霆以及邊境牧羊犬優虎等4隻警犬跨海演出，獲得在場民眾的掌聲。



澎湖縣長陳光復與澎湖縣議會議長劉陳昭玲分別為「最萌警犬」邊境牧羊犬KIKI與最佳警犬代言人許晴媄配掛上彩帶，象徵殊榮。



陳光復與劉陳昭玲都表示，澎湖警犬隊成立週年，破獲多起毒品案件，成功阻絕毒品，成果豐碩，落實安心自在生活的治安願景，同時體恤警消辛勞，在縣府與議會的支持下，提高超勤津貼每人每月新台幣3000元。



澎湖縣警察局局長賈樂吉指出，警犬隊在去年4月成立。除保三總隊捐贈的緝毒犬歐弟外，目前還有德國狼犬金剛和泰騰、比利時狼犬KOBE、米格魯旺旺和多多及酷樂、邊境牧羊犬KIKI、7個月大的拉不拉多犬LUCKY與來福，還有剛滿月的米格魯犬米雅，共有11隻警犬。



澎湖縣警局配合警犬隊週年慶，從5月初起至21日止舉辦「最萌警犬」票選活動，其中邊境牧羊犬KIKI脫穎而出，獲得「最萌警犬」美名。（編輯：陳政偉/張芷瑄）1070530



