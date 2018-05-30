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高雄治水工程 整治寶珠溝提升滯洪量

發稿時間：2018/05/30 18:13

最新更新：2018/05/30 18:13

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（中央社記者王淑芬高雄30日電）高雄市進行寶珠溝整治及十全滯洪公園工程，代理市長許立明今天表示，相關工程將可再增加約6萬噸滯洪量，可有效減少汛期寶珠溝排入下游的洪峰量，降低愛河負荷。

下星期可能有強烈西南氣流帶來豐沛的降雨，代理市長許立明今天勘察寶珠溝排水整治工程，除了要求工程加速推進，也責成水利局防範大雨可能造成的河道沖刷。

寶珠溝排水整治及十全滯洪公園工程，工程費約新台幣6億5000萬元，由中央和高市府各負擔一半建設經費。

許立明表示，寶珠溝排水整治兼具滯洪、景觀及休憩功能，並能有效降低渠道洪水水位，提升寶珠溝及愛河防洪減災的能力。他要求建設工程要確實落實，才能為三民區的水患多一層保障及防範。

高市府水利局代理局長韓榮華指出，改善三民區的通洪能力，市府在102年完成上游的寶業里滯洪池，提供10萬噸的滯洪量，已有效的改善上游段水患問題，也加值及提升當地環境和生活品質。

他指出，市府透過前瞻計畫爭取辦理下游「寶珠溝排水整治工程」及中游「十全滯洪公園工程」，可以再增加沿線約6萬噸的滯洪能量，可有效減少汛期間寶珠溝排入下游的洪峰量。

寶珠溝整治工程由愛河匯流口到十全滯洪公園，長約1450公尺，含擴大寶珠溝通水斷面，增進渠道排水功能，許立明還說，工程還結合河岸親水綠化工程，斜坡式河岸可增進休憩和環境美化等。

水利局說，市府計劃在孝順街505巷低窪處增設一座抽水站，當寶珠溝渠道水位過高時可啟動機械抽排水，減緩區內淹水災情。工程預計今年10月完工。（編輯：陳清芳）1070530

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