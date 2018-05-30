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大學生活忙 46歲遊覽車司機獲獎畢業

發稿時間：2018/05/30 18:16

最新更新：2018/05/30 19:02

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嘉南藥理大學食品科技系應屆畢業生林棋田（右）已46歲，利用當遊覽車司機的工作空檔進修，也順利拚上研究所，獲頒畢業生群育獎。圖為林棋田與老師、好友在遊覽車上拍攝畢業照。（嘉南藥理大學提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年5月30日嘉南藥理大學食品科技系應屆畢業生林棋田（右）已46歲，利用當遊覽車司機的工作空檔進修，也順利拚上研究所，獲頒畢業生群育獎。圖為林棋田與老師、好友在遊覽車上拍攝畢業照。（嘉南藥理大學提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年5月30日

（中央社記者楊思瑞台南30日電）嘉南藥理大學食品科技系應屆畢業生林棋田雖已46歲，但利用當遊覽車司機的工作空檔進修，曾是校史上最年長的學生會長、還是維冠大樓受災戶，仍拚上研究所，獲頒畢業生群育獎。

「全校沒有學生開的車比我開的更貴！」林棋田今天受訪時表示，嘉藥長期和他上班的高雄客運有合作關係。有一段時間經常載著嘉藥食品系學生去戶外教學，認識了食品系老師陳佳慧、學生陳蓉萱。

他說，4年前他的長子高中畢業後選擇嘉藥就讀。自己也在陳佳慧和陳蓉萱的推薦下進入食品系進修部，想和兒子一起畢業，一圓大學夢。但兒子才讀一個星期，就因認識就讀他校的女友「跑了」，留他一人苦讀。

林棋田表示，此後開始白天開遊覽車、晚上到學校上課的日子；假日若沒有上班，還要帶小孩。家庭、工作、課業三頭燒。沒想到2016年2月6日的一場大地震，還把他位於維冠金龍大樓的家震倒了。

他說，地震當天載著全家人到新竹的父母家逃過一劫。隔天返回台南處理，由於無處棲身，當時擔任嘉藥學務長的陳佳慧還曾主動提供宿舍，但他選擇帶著家人暫住到丈母娘家。

林棋田說，這一年他不只三頭燒，還要加上當選學生會長之後的會務，因此被當了5科，經過重修、暑修才過關。後來又透過甄選管道，獲得進入嘉藥休閒保健管理系碩士班的機會。

林棋田說，年輕時曾自學爵士鼓，和兩個哥哥組成樂團到處上演「工地秀」。退伍後曾與人合夥開設砂石車公司、也進過演藝圈，曾是藝人許效舜的替身。後來轉開遊覽車，生活才安定下來。未來打算結合自己的工作，以台灣的旅遊運輸業為題來做研究。（編輯：劉政權）1070530

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