宣傳花蓮之美 邀部落客小旅行

花蓮縣觀光處針對高齡旅遊，以養生樂活的概念，安排溫泉、美景等好山好水好空氣行程，體驗慢活健康的生活步調，透過旅遊達人的深度體驗報導，吸引更多銀髮族來花蓮Long Stay。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 107年5月31日

（中央社記者李先鳳花蓮縣31日電）拓展城市小旅行，並開發銀髮族旅遊點，花蓮縣觀光處日前邀請旅遊達人、部落客實地探訪花蓮在地文化，感受花蓮的人情與風光，進而行銷宣傳花蓮之美。



花蓮縣觀光處長彭偉族表示，今年2月因受地震影響，花蓮的遊客人數銳減，為拓展國內旅遊市場，邀請不同領域的部落客至花蓮踩線；同時，考量國旅受大環境氣氛影響所產生的變化，且因應高齡化社會現象，銀髮族旅遊將是另一藍海市場。



因此，也針對高齡旅遊，以養生樂活的概念，安排溫泉、美景等好山好水好空氣行程，體驗慢活健康的生活步調，透過旅遊達人的深度體驗報導，吸引更多銀髮族來花蓮Long Stay。



彭偉族指出，此次與花蓮縣休閒旅遊協會共同辦理「2018國內媒體部落客參訪計畫」，分北中南三區安排遊程，邀請知名部落客走訪花蓮，透過多項DIY體驗課程，如搗麻糬、光復糖廠製糖DIY以及富里深山米DIY體驗等，進一步了解花蓮在地文化的意涵。



花蓮北區行程包括參觀市區博愛特區、慶修院、七星潭、太魯閣國家公園、東大門夜市及出海賞鯨等；花蓮中區參訪大農大富平地森林園區、馬太鞍溼地、雲山水、立川漁場、月眉社區酋長部落及樹冠層體驗等；花蓮南區行程有秀姑巒溪泛舟、瑞穗溫泉泡湯、舞鶴茶園、瓦拉米步道及玉富自行車道等景點。



花蓮縣休閒旅遊協會理事長葉陳錦表示，協會長期推展花蓮觀光，歡迎大家親自體驗花蓮波瀾壯闊的自然景觀及多采多姿的人文美景，並以遊記、報導等方式行銷、推廣花蓮之美。（編輯：梁君棣）1070531



