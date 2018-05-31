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棄球賣蕉 青農優產出口拚外匯

發稿時間：2018/05/31 11:45

最新更新：2018/05/31 11:45

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（中央社記者王淑芬高雄31日電）一箱箱外銷的香蕉裝櫃出港，郭泰呈從今年一月起持續每月有約百噸的香蕉輸出日本、中國大陸，預估全年外銷數量約1000噸。

外銷日本的香蕉約占8成、輸出中國約2成，郭泰呈說，輸日的價格每公斤約新台幣25元，還優於中國的售價。

郭泰呈表示，好的香蕉要賣相佳、口感香Q，如果品質不好，「價格當然不會好」。

從小熱愛棒球，郭泰呈還是美和中學棒球隊的一壘手，因為有多次出國參賽經驗，曾夢想要以棒球揚名，只是家中世代的香蕉事業要有人繼承，數年前，他脫下球衣種香蕉、賣香蕉，生意做得嚇嚇叫。

擁有60甲香蕉園，大量種植香蕉，雖然年產量約2000噸，但能分類到優級品也只有8成，郭泰呈說，這才是能賣到好價格的原因。

「價格取決於賣相」，這是運銷合作社可以永續經營的主因，他說，即使產地貨源不足或是價格飆漲，他仍要依約出貨，維持信譽、品質才能永續經營。

前年寒害，市場香蕉價格飆到每台斤百元，郭泰呈忍痛收購輸出，去年和今年香蕉盛產，他也以高於市場的產地價採收，增加農民的收益。

去年郭泰呈的公司出口香蕉量約1200噸，他預估接連兩年都有千噸的外銷量。

面對香蕉產量過剩，農民叫苦連天說產地一公斤賣不到新台幣一元，郭泰呈鼓勵農民種植好品種，採收時勿損及賣相，只要顧好品質，絕對有優於市場的保證收購價。

他還說，農村農民老化的情形嚴重，很多老農未精進種植技術，也疏於顧好採收品質，賤價求售血本無歸，令人心疼。

高雄市政府農業局科長廖大慶今天指出，高雄市目前產地收購價視品質等級，每公斤6元到8元，外銷收購價12元。

農業局說，高雄市香蕉種植面積近2000公頃，年產量約2萬6067公噸。

農業局長鄭清福則表示，持續關切產地收購價格，也透過營養午餐或賣場通路增加採購量，紓解農民的產銷壓力。（編輯：梁君棣）1070531

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