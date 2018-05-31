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愛台不斷電青年護台灣 接力路跑雲林響應

發稿時間：2018/05/31 12:02

最新更新：2018/05/31 13:06

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國民黨全國青年總會發起「愛台不斷電！青年護台灣」全台接力路跑，31日來到雲林，國民黨提名雲林縣長參選人張麗善（前左2）及各界陪同路跑，呼籲民眾共同響應活動訴求。中央社記者葉子綱攝 107年5月31日國民黨全國青年總會發起「愛台不斷電！青年護台灣」全台接力路跑，31日來到雲林，國民黨提名雲林縣長參選人張麗善（前左2）及各界陪同路跑，呼籲民眾共同響應活動訴求。中央社記者葉子綱攝 107年5月31日

（中央社記者葉子綱雲林縣31日電）國民黨全國青年總會發起「愛台不斷電！青年護台灣」全台接力路跑，今天到雲林，吸引青年與藍營地方選舉參選人參與，高呼「團結向前跑、守護家園、青年不出走」口號響應。

「愛台不斷電！青年護台灣」全台接力路跑8天7夜，希望以行動傳遞熱愛台灣土地，用一棒接一棒方式，喚起重視環境汙染、缺電、關注國家政策。

路跑隊伍上午到雲林斗六台鐵車站，受到今年年底雲林地方選舉藍營雲林縣長、縣議員、鄉鎮市長參選人及各界熱烈歡迎，並陪同在斗六市區路跑，呼籲民眾共同響應活動訴求。

中國國民黨提名的雲林縣長參選人張麗善指出，青年是國家最重要承先啟後的棟梁，他們感受到未來能源政策穩定對國家經濟發展的重要性，希望透過活動喚起穩定電力，達到「不缺電、不限電、不停電」，迎向國家與經濟穩定發展。

張麗善表示，現在國家能源政策非核家園只是口號，眼前所見是「火力全開」，燃煤產生細懸浮微粒（PM2.5）影響全民健康，無法呼吸新鮮空氣。

因此，她呼籲，「不要用肺發電」，希望政府正視能源政策對健康的影響，真正守護台灣2300萬人民，讓大家生活無慮、經濟穩定、青年不出走、根留台灣。（編輯：梁君棣）1070531

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