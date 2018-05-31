/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票颱風呂秀蓮陳克華
>rss

北市試辦安全警示面板 擬擴大到信義路口

發稿時間：2018/05/31 12:15

最新更新：2018/05/31 12:15

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者陳妍君台北31日電）台北市仁愛路設有公車逆向道，民眾有時會忽略左側而來的公車。台北市交通局今天指出，在仁愛路裝設的安全警示面板若成效良好，未來會擴大到同樣設有逆向公車專用道的信義路。

交通局今天舉行記者會，說明路口安全警示計畫推動情形。

交通局長陳學台表示，民國105年仁愛路曾發生逆向公車撞死行人的事故。為改善行人安全，交通局去年底開始在仁愛大安、仁愛復興、仁愛幸安國小路口，建置安全警示系統。

交通局交通管制工程處指出，安全警示計畫運用智慧型運輸系統（ITS）技術，除了在18輛公車上裝設車載警示設備，還結合雷達偵測、光達偵測、閉路電視監控系統、路側設施即時運算和電子看板，整合影像和聲音，對行人提出預警。

交工處表示，試辦至今，雷達偵測車輛數量準確率達92%、光達偵測行人數量準確率達93%、系統判別行人與車輛動態，提出警示的準確率達95%。

交工處指出，目前有100多輛公車行經仁愛路，若要全面裝設車載警示設備，耗資甚鉅，因此，後續規劃不再增加裝設車載警示設備的公車數，改以路口安全警示面板取代。

陳學台說，若仁愛路試辦情形良好，未來計劃將安全警示系統擴大裝設到仁愛路全線，以及同樣設有逆向公車專用道的信義路各路口。（編輯：梁君棣）1070531

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP