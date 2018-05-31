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拚台南市長 許忠信推漫畫自傳繪本

發稿時間：2018/05/31 12:30

最新更新：2018/05/31 12:30

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（中央社記者楊思瑞台南31日電）以無黨籍身分參選台南市長的前台聯立委許忠信，今天在台南市發表競選文宣「台灣阿信漫畫自傳繪本」。他說，自己用意志力及努力改變的人生，就是最好的政見。

許忠信上午在永康區的競選總部發表宣布參選後的首批競選文宣，以插畫、漫畫及短文等方式結合成的自傳繪本，希望讓更多台南市民了解他的背景。

出生在台南市安南區的許忠信表示，3歲時父母親變賣了母親的嫁妝，買了一台鐵牛三輪車，搬到新市區租屋謀生。他從國小六年級開始就跟著父親的鐵牛車幫忙扛貨。

雖然小時候不太會讀書，但他說，仍在學校老師的幫忙下用功努力，一路考上了台南一中、台大政治系國際關係組。原本立志當外交官，但因沒有考上，意外轉讀法律。

許忠信表示，後來考進政治大學法律研究所並通過律師高考，並獲得4年全額政府公費，申請到英國劍橋大學留學。在4年公費期間順利完成學業，於2000年取得法學博士學位，回國內大學任教。

他說，剛回國時，其實可以選擇當律師開業，以自己國際貿易與智慧財產權的專長，要賺錢不是難事。但因認為自己出身貧窮家庭，受到台灣人的栽培，應該盡力回饋並幫助更多年輕人改變人生，才會選擇教職。

同時，許忠信說，台南市現今仍面對經濟發展上的困境，他才會挺身而出，盼為故鄉的發展貢獻一己之力。雖然以前知名度不高，但相信自己用意志力及努力改變的人生，就是最好的政見。

他還說，以無黨身分參選，沒有政黨奧援，只能用最簡省的方式，把自己的成長歷程、過去為台灣所做的努力、這次的參選理念等內容，介紹給所有台南市民。（編輯：梁君棣）1070531

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