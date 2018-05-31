智能手錶守護長者 竹縣100名獨老受惠

新竹縣政府與社團法人台灣關愛發展協會結合公益彩券盈餘經費，發送縣內百名獨居長者智能手錶，31日由縣長邱鏡淳（右）等人一同致贈手錶給長者們。中央社記者魯鋼駿攝 107年5月31日

（中央社記者魯鋼駿新竹縣31日電）運用科技守護獨居老人，新竹縣政府與社團法人台灣關愛發展協會結合公益彩券盈餘經費，發送智能手錶給竹縣100名獨居老人，讓長輩們擁有安心、安身的生活。



「獨居老人創新服務發表暨贈表儀式」今天在新竹縣政府大廳舉行，新竹縣長邱鏡淳表示，新竹縣幅員遼闊、尤其偏鄉資源更是缺乏，加上社工員有限，智能手錶運用在遠距照護，可造福更多獨居老人。



台灣關愛發展協會理事長李超群表示，台灣關愛發展協會用智能錶守護獨居老人，除了可管理長輩的健康數據，意外發生時可迅速出動醫療資源介入緊急處理；此外，護理人員和長輩也可透過電話噓寒問暖，讓獨居老人覺得安心。



設計智能手錶的蓋德科技董事長許賓鄉表示，智能手錶可即時主動定位，從App遠端掌握長輩的行蹤，另外還有雲端健康管理、親情電話速撥、獨立雙向通話的功能。



參加贈錶儀式的尖石鄉梅花村劉阿嬤說，她膝下無子、目前獨居，長期受痛風、高血壓困擾，一直擔心出意外沒人可以及時救援，她拿到智能手錶後開心表示，有了智能手錶提供的緊急救援功能及關愛健康諮詢與追蹤，感覺很安心。



另一位獨居在芎林鄉的91歲劉阿公，長子早逝、妻子去年也往生，每月僅領取老人年金過生活，他透過智能手錶自主量測血壓及心律，有問題按紅色按鍵，就可以向護理人員通話，「不怕獨自在家時，身體不舒服卻沒人發現」。



新竹縣政府社會處長李國祿表示，竹縣府運用科技關懷獨居老人，用智能手錶強化長者居家安全與健康諮詢、追蹤關懷，統計4月迄今，已有近40名長者享受這項服務，預計年底將增加到100名獨老個案使用智能手錶。（編輯：張芷瑄）1070531



