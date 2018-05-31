議員質疑禮金發放不公 柯文哲：原民優先

（中央社記者梁珮綺台北31日電）民進黨籍市議員洪健益今天質疑，台北市長柯文哲取消發放重陽敬老金，卻改名「樂活禮金」持續發給原住民，認為台北市民受到不平等對待；柯文哲說，原住民偏弱勢，應優先。



柯文哲下午率市府團隊到台北市議會列席市政總質詢及備詢，洪健益質詢指出，柯文哲取消重陽敬老金後，卻改名「台北市原住民長者樂活禮金」持續發放，「原住民所有事情都有優先條件，為什麼要換個名目給4年，一般住戶卻沒有？」



柯文哲答詢表示，原住民身分較特別，按照原住民法的精神，可以優先，若洪健益堅持，也可以將名稱改回重陽敬老金，柯文哲強調，「社會福利不應平等發給，還是要弱勢優先」。



柯文哲說：「原住民比較偏向弱勢，看收入就很清楚，原住民比較窮，繳的稅金本來就比較少。」



台北市原民會主委陳誼誠告訴中央社記者，基於照顧原住民立場，必須有差別性政策，社會福利不能齊頭式平等，所以在取消重陽敬老金後，向柯文哲上簽呈，發放樂活禮金。



陳誼誠指出，樂活禮金金額為1500元，配合娜魯灣文化節節慶提供，並非重陽節，而原住民社會中，為表對長者的敬重，年輕人上山狩獵後，會將最好的部分留給長者，樂活禮金的意義是敬重長者。



他也坦言，依家戶總所得數據來看，一般家戶每年平均為150萬、160萬元，原住民每年平均所得不到70萬元，不到一般家戶一半。（編輯：李錫璋）1070531