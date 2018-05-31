拍照打卡好去處 竹北新瓦屋荷花池盛開

新竹縣竹北市新瓦屋客家文化保存區生態池內的荷花近日逐漸綻放，紅花綠葉交相輝映，非常美麗，吸引不少民眾前往拍照、打卡。中央社記者魯鋼駿攝 107年5月31日

（中央社記者魯鋼駿新竹縣31日電）夏日炎炎，新竹縣新瓦屋客家文化園區生態池內的荷花漸綻放，每年5月至7月為荷花開花期，紅花綠葉交相輝映，非常美麗，近期吸引不少民眾前往拍照、打卡。



新竹縣長邱鏡淳今天受訪表示，亭立而顧盼生姿的荷花，象徵著生生不息的客家文化，歡迎大家前往賞荷拍照，也可漫步老建築群，在忙碌高壓生活中享受放鬆喘息的時光。



新竹縣政府文化局長張宜真表示，每年5月到7月是生態池荷花盛開的季節，民眾可從池邊人行道步入木棧曲橋就近欣賞，池塘內、池畔旁也設有剪紙藝術家的作品，遠眺、近觀都美不勝收。



張宜真推薦，除了欣賞美麗荷花外，也可到新瓦屋客家文化園區內的創意聚落走走，有農民直銷站、市集，逛累了還有店家可以休息、品嚐茶點；此外，也不定期推出各式展覽、講座與樂團演唱等活動，讓民眾體驗都市高樓間獨樹一格的客庄風情。（編輯：張芷瑄）1070531



