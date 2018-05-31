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拍照打卡好去處 竹北新瓦屋荷花池盛開

發稿時間：2018/05/31 16:08

最新更新：2018/05/31 16:22

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新竹縣竹北市新瓦屋客家文化保存區生態池內的荷花近日逐漸綻放，紅花綠葉交相輝映，非常美麗，吸引不少民眾前往拍照、打卡。中央社記者魯鋼駿攝　107年5月31日新竹縣竹北市新瓦屋客家文化保存區生態池內的荷花近日逐漸綻放，紅花綠葉交相輝映，非常美麗，吸引不少民眾前往拍照、打卡。中央社記者魯鋼駿攝　107年5月31日

（中央社記者魯鋼駿新竹縣31日電）夏日炎炎，新竹縣新瓦屋客家文化園區生態池內的荷花漸綻放，每年5月至7月為荷花開花期，紅花綠葉交相輝映，非常美麗，近期吸引不少民眾前往拍照、打卡。

新竹縣長邱鏡淳今天受訪表示，亭立而顧盼生姿的荷花，象徵著生生不息的客家文化，歡迎大家前往賞荷拍照，也可漫步老建築群，在忙碌高壓生活中享受放鬆喘息的時光。

新竹縣政府文化局長張宜真表示，每年5月到7月是生態池荷花盛開的季節，民眾可從池邊人行道步入木棧曲橋就近欣賞，池塘內、池畔旁也設有剪紙藝術家的作品，遠眺、近觀都美不勝收。

張宜真推薦，除了欣賞美麗荷花外，也可到新瓦屋客家文化園區內的創意聚落走走，有農民直銷站、市集，逛累了還有店家可以休息、品嚐茶點；此外，也不定期推出各式展覽、講座與樂團演唱等活動，讓民眾體驗都市高樓間獨樹一格的客庄風情。（編輯：張芷瑄）1070531

每年5月至7月為荷花開花期，新竹縣竹北市新瓦屋客家文化保存區生態池內的荷花近日逐漸綻放，美不勝收，吸引不少民眾前往賞荷留影。中央社記者魯鋼駿攝　107年5月31日每年5月至7月為荷花開花期，新竹縣竹北市新瓦屋客家文化保存區生態池內的荷花近日逐漸綻放，美不勝收，吸引不少民眾前往賞荷留影。中央社記者魯鋼駿攝　107年5月31日
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