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6/1合體韓國瑜 侯友宜：高雄接地氣重情義

發稿時間：2018/05/31 16:30

最新更新：2018/05/31 17:27

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國民黨新北市長參選人侯友宜（中）將南下高雄，與國民黨高雄市長參選人韓國瑜會面，侯友宜31日受訪表示，高雄像是故鄉，是很接地氣、重情重義的城市。中央社記者黃旭昇新北攝　107年5月31日國民黨新北市長參選人侯友宜（中）將南下高雄，與國民黨高雄市長參選人韓國瑜會面，侯友宜31日受訪表示，高雄像是故鄉，是很接地氣、重情重義的城市。中央社記者黃旭昇新北攝　107年5月31日

（中央社記者黃旭昇新北31日電）國民黨新北市長參選人侯友宜明天將南下高雄，與國民黨高雄市長參選人韓國瑜會面，交換公共托育和果菜供銷心得。侯友宜說，高雄像是故鄉，是很接地氣、重情重義的城市。

侯友宜今天出席新北市總工會會員大會，受理事長林光煜邀請致詞時，感謝企業工會、產業工會與職業工會界長期照顧勞工，協助勞健保與勞資爭議，都為勞方爭取權益。

侯友宜受訪時表示，明天將前往高雄市與韓國瑜見面，上午先到高雄國民市場促銷農特產，中午到關帝廟上香參拜，接著品嚐魯肉飯。

侯友宜指出，他在市場長大，也曾是屠宰商業同業公會成員，韓國瑜是賣菜的，兩人背景相似，可以分享很多經驗。尤其，韓國瑜長得很可愛，很討人喜歡。

此外，侯友宜也說，高雄像是故鄉，是很接地氣、市民感情濃厚，重情重義的城市，到高雄就像是回故鄉一樣親切。他將下去高雄與大家一起並肩作戰，也謝謝粉絲打出「探長與菜販」的標語鼓勵。（編輯：張芷瑄）1070531

國民黨新北市長參選人侯友宜（前右）31日出席新北市總工會會員大會，感謝企業工會、產業工會與職業工會界長期照顧勞工。中央社記者黃旭昇新北攝　107年5月31日國民黨新北市長參選人侯友宜（前右）31日出席新北市總工會會員大會，感謝企業工會、產業工會與職業工會界長期照顧勞工。中央社記者黃旭昇新北攝　107年5月31日
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