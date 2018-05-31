北港百年藝鎮計畫 獲前瞻補助

雲林縣政府31日表示，北港百年藝鎮再造歷史現場計畫獲前瞻補助推動，縣長李進勇說，北港真人藝閣是百年藝鎮代表之一，藝閣車周邊水車櫥窗彩繪等傳統工藝也是焦點，這些都是計畫要保存的重點。（資料照片）中央社記者葉子綱攝 107年5月31日

（中央社記者葉子綱雲林縣31日電）北港百年藝鎮風華璀璨，獲得文化部前瞻計畫核定新台幣1億1240萬元補助，執行再造歷史現場計畫，雲林縣政府今天表示，北港集雅軒等傳藝據點空間整備，將再現歷史記憶風貌。



雲林縣政府發布新聞，縣長李進勇指出，北港百年藝鎮再造歷史現場計畫，以百年藝鎮與媽祖文化為核心，整合並串聯有形及無形文化資產，將推動傳統表演藝術及工藝的調查研究與記錄、保存技術與保存者在北港的發展歷史與文化脈絡、修復文物、傳習技藝、傳藝據點整備等。



李進勇表示，北港真人藝閣是百年藝鎮的代表之一，車上真人扮像吸睛之外，藝閣車周邊水車櫥窗的彩繪等傳統工藝也是焦點，這些也是再造歷史現場計畫要保存的重點之一。



雲林縣政府文化處長林孟儀指出，這項計畫將打造「北港舊登記所及地政事務所舊宿舍」「集雅軒」「大復戲院」「水道頭園區」「北港糖廠」6個傳藝據點的再造、協助藝師工作室的空間整備等，讓北港各巷弄據點的藝術發酵，再現北港的璀璨風華。



計畫並包括藝師與技藝基礎調查研究、紀錄片拍攝、媽祖信仰文化及藝陣相關文物修復、結合藝師與學子的共同創作計畫、邀集民眾參與的北港傳藝學院、推廣中小學校園傳統技藝工作坊、設立北港文化講堂、協助推動五湖四海宴、巡迴他縣市推廣北港文化展覽等。



林孟儀表示，北港從清代引入媽祖文化，成為媽祖信仰重鎮，衍生出宗教藝術、傳統技藝等，例如剪黏、彩繪、雕刻、小木作、燈籠、藝閣、南北管、哨角、錫器製作等，都是北港豐富的文化資源，將透過再造歷史現場計畫啟動保存與再現風華。（編輯：管中維）1070531