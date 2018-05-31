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國有地遭棄置廢棄物 高市環保局促國產署處理

發稿時間：2018/05/31 17:34

最新更新：2018/05/31 17:34

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（中央社記者陳朝福高雄31日電）高雄市有多處國有地遭非法棄置廢棄物，高雄市環保局今天促請財政部國有財產署處理，勿污染環境與危害民眾健康。國有財產署南區分署表示，未積極處理說法有誤解。

高雄市環保局長蔡孟裕表示，土地資源有限且具有不可回復性，地主除應善盡土地管理責任，如果因容許或重大過失致廢棄物遭非法棄置於土地者，仍應負清理之責，若發現有疑似棄置廢棄物情事，應勇於向環保單位檢舉。

高雄市環保局統計高市國有地歷年遭非法棄置案件經處分移送有7件，要求國產署經管土地遭非法棄置時，應負起土地管理責任。

高雄市環保局舉例，高市田寮區牛稠埔段國有地遭非法棄置事業廢棄物，高市府依法命國產署清理，但未完全履行清除處理義務提起行政訴訟，經最高行政法院民國104年12月3日判決認定，地主國產署未設置有效阻絕車輛進入等緊急應變防護措施，且非法棄置的廢棄物持續增加，有污染環境及危害人體健康之虞，有重大過失。

另高市鳳山區潭鳳段國有地遭棄置廢塑膠混合物，自105年6月發現至今廢棄物仍未清除，高雄市環保局除追究行為人責任，並函命國產署於90日內清除完畢，但仍未清理。環保局說，邀集開會研議仍不積極清理，消極態度令人氣結。

國有財產署南區分署表示，環保局所述田寮區廢棄物案，南區分署已於98年間完成有害廢棄物清理，並報奉原高雄縣政府同意備查，因高雄市政府認該地所留一般廢棄物應予清理，並主動代履行，南區分署配合繳納代履行費用，目前已繳納約新台幣4000萬元。

至於鳳山區潭鳳段廢棄物案，因行為人明確並已遭起訴，環保局命行為人清除及繳交代履行費用，但行為人置之不理，南區分署基於保護民眾飲用水安全，願代為清理，並於清理後向行為人求償。林園區龍潭段廢棄物案因行為人不詳，南區分署已撰妥清理計畫報環保局備審，待計畫核定後即清理，目前已圍籬管理並列入巡管。

國產署南區分署表示，考量清理的快速性及專業度，將與環保局協調由環保局代為清理，以保障民眾健康，經費則由南區分署負責籌措。（編輯：劉政權）1070531

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