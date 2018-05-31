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視察產地被爆吃魚翅 吳音寧：一口都沒吃

發稿時間：2018/05/31 17:34

最新更新：2018/05/31 17:45

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台北市長柯文哲（右）與北農總經理吳音寧（中）31日在市議會列席備詢，針對高雄魚翅風波，吳音寧表示，基於環保理念，個人不吃魚翅，到高雄視察當天事先不知菜色，當場也未食用魚翅。左為北農顧問黃國彥。中央社記者鄭傑文攝　107年5月31日台北市長柯文哲（右）與北農總經理吳音寧（中）31日在市議會列席備詢，針對高雄魚翅風波，吳音寧表示，基於環保理念，個人不吃魚翅，到高雄視察當天事先不知菜色，當場也未食用魚翅。左為北農顧問黃國彥。中央社記者鄭傑文攝　107年5月31日

（中央社記者劉建邦台北31日電）台北農產運銷公司總經理吳音寧日前出席一場產地邀約餐宴，被外界發現菜單有魚翅，無黨籍台北市議員童仲彥今天質詢時要求吳解釋。吳音寧說，基於個人理念，一口都沒吃。

台北市議會下午召開市政總質詢，市長柯文哲率領各局處首長列席。無黨籍市議員童仲彥質詢時，問及關於吳音寧前往產地視察時，赴餐廳吃飯時菜單出現魚翅，要求吳音寧說明。

吳音寧在答詢台表示，11日應高雄產地邀約前往視察，不知道會去哪間餐廳聚餐，但知道餐廳出菜時有魚翅，基於個人理念所以沒吃魚翅，且「一口都沒吃」，至於餐廳要上魚翅料理，她也無法阻止。

童仲彥說，他並不想詢問相關議題，除因為這是其他議員參選人提供的題目外，是因應媒體需求才質詢，並要柯文哲提出看法。

柯文哲在答詢台表示，若是市府聚餐場合是不會點魚翅，參加他人宴席則比較麻煩，因為無法事先看菜單，並笑著說，「因為他吃飯很快，可能吃完後才曉得是魚翅」。

台北農產運銷公司發布新聞稿指出，針對有議員參選人抨擊吳音寧不顧香焦價跌，5月11日在高雄吃魚翅宴，吳音寧應產地邀請，當天前往高雄視察絲瓜生產狀況，中午餐敘由產地安排，吳音寧事先完全不知情。

北農說，吳音寧基於環保理念，個人不吃魚翅，也不主張吃魚翅，當天並未食用魚翅。（編輯：陳清芳）1070531

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