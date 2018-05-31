議員質疑林默娘花車棄置倉庫 北市評估續展方式

（中央社記者梁珮綺台北31日電）民進黨籍市議員洪健益今天指出，去年台北燈節的林默娘花車至今仍「躺」在倉庫裡，甚至破損不堪，且倉庫每年租用成本要90幾萬，是不必要的浪費。觀傳局回應，已評估在大型活動續展。



台北市長柯文哲下午率市府團隊到台北市議會進行市政總質詢及答覆，洪健益質詢指出，2017台北燈節花費新台幣1.2億元、2018台北燈節花費8000多萬元，台北市政府卻未盡收藏、保護之責，2017台北燈節的林默娘花車被棄置在倉庫中，破損不堪，「斷手斷腳」；2018台北燈節的主燈幸福魔力狗，更是不知去向。



洪健益說，柯文哲多次說過反對一次性消費，但燈具卻棄置在倉庫，「非一次性就不該放在倉庫內，每年花90幾萬在倉庫儲放」，他主張，應充分利用燈具，棄置在倉庫導致燈具受潮、故障，徒增修繕費用，造成不必要的浪費。



柯文哲答詢表示，台北燈節每年都要辦，「這些燈具recycle應該要想一下，下一次reuse的方式」。



觀傳局長陳思宇在質詢告一段落後，告訴中央社記者，已在評估林默娘花車配合動漫祭或北台灣媽祖文化節時展出，毀損部分會盡快修復；幸福魔力狗部分，相當遺憾廠商尚未返還，已發公文要求廠商在7天內返還。



陳思宇說，觀傳局每年舉辦多項活動，倉庫空間不只用於儲放燈具，也有其他用品。



她也表示，多項燈具已規劃出展，有些安排8月、12月到日本大阪、青森展出。（編輯：張銘坤）1070531