水試所復育海草床成功 放流10萬隻沙蟹

農業委員會水產試驗所澎湖海洋生物研究中心主任黃丁士表示，31日下午首度在白沙通梁海域的海草移植復育試驗區，放流俗稱沙蟹的10萬隻遠海梭子蟹種苗，每隻蟹苗約在1至3公分，預計8個月後長為成蟹。中央社 107年5月31日

（中央社澎湖縣31日電）行政院農業委員會水產試驗所執行沿海藍色經濟成長推動，今天在白沙通樑海草移植復育試驗區，放流10萬隻遠海梭子蟹種苗，以增裕近海蟹類資源，預計可在8個月後成蟹。



水試所澎湖生物中心主任黃丁士表示，今天下午搭船出海，首度在白沙通樑海域500平方公尺的海草移植復育試驗區，由工作人員透過水管進行潛水方式放流自行培育的10萬隻遠海梭子蟹種苗，每隻蟹苗約在1至3公分左右。



黃丁士指出，澎湖海域四面環海，加上沙質海底與廣大的潮間帶，是非常適合蟹類放流的海域，以往大都在潮間帶沙質地放流，今年首度在水試所同步進行復育的海草移植試驗區內放流，適合蟹苗成長，可大幅提高放流的存活率。



水試所表示，農委會自103年4月起實施「沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施」，禁止捕撈甲殼寬小於8公分之小蟹及抱卵的「開花母蟹」，包含放流的遠海梭子蟹苗等，籲請漁民不要撈捕甲殼寬8公分以下的幼蟹，讓漁業資源得以有效保育與永續利用。



黃丁士說，今天放流的遠海梭子蟹，俗稱沙蟹、花市仔，由於肉質鮮美，營養豐富，經濟價值高，市售每斤高達700元，是饕客的最愛海鮮之一，估計未來可創造400萬元的產值。（編輯：劉政權）1070531



