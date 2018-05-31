清大機器人分辨人車 自動轉彎不亂撞

國立清華大學資工系助理教授李濬屹帶領學生投入AI人工智慧與自主機器人研究，打造出可辨識人、車、建築物的「NVISION II智慧機器人」（圖），不但能避開障礙物還可跟著人走，31日分享這項研究成果。中央社記者魯鋼駿攝 107年5月31日

（中央社記者魯鋼駿新竹市31日電）國立清華大學資工系助理教授李濬屹與學生打造「NVISION II 智慧機器人」，以鏡頭透過深度神經網路分析，辨識人、車、建築物，不但能避開障礙物還可跟著人走，運用層面廣。



李濬屹受訪表示，去年因無意間看到機器人競賽的海報，決定帶著團隊投入AI人工智慧與自主機器人的研究領域，開始設計後，最先碰到的挑戰，是如何讓機器人分辨走在路上遇到的是人、車、樹或房子。



他解釋，團隊先將現實生活中的影像建檔，框出影像中的物體輪廓，例如將人物塗成紅色、車子塗成綠色、道路塗成紫色等，再分析光影、色澤、材質，分別定義後，轉換成機器人能解讀的影像，並在虛擬世界裡先「練功」。



李濬屹說，機器人先在虛擬世界學會如何避開障礙物後，團隊以低價格的鏡頭幫機器人建立感知系統，透過視覺辨識技術，讓機器人在現實生活中能分辨出它該走的路，可以「無縫接軌」投入現實生活中使用。



李濬屹指出，這套機器人走在路上可閃避靜態與動態的障礙物，能在撞到物品前繞道，或是跟著人走，未來可應用在智慧家庭、智慧校園及智慧製造領域，也可投入老人照護等服務。



團隊成員陳昱名說，研究最辛苦的就是要帶著重達80多公斤的機器人到戶外測試、蒐集數據，好不容易教機器人看懂真實世界影像時，又發生機器人一動、鏡頭就出現殘影等問題，常要熬夜調整參數，他說：「機器人成功動起來的瞬間，大家都興奮大叫。」



清大校方發新聞稿說明，團隊這項研究成果，在3月參加知名半導體公司在美國舉辦的「Jetson開發者挑戰賽」，打敗許多國家，奪下冠軍；另也受邀參加國際人工智慧聯合會議（IJCAI），並將於7月赴瑞典發表研發成果。（編輯：張芷瑄／陳怡璇）1070531



