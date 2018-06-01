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竹縣長人選難產 國民黨開會聽地方意見

發稿時間：2018/06/01 13:35

最新更新：2018/06/01 14:17

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國民黨中央提名協調小組1日到國民黨新竹縣黨部召開幹部會議，國民黨副主席兼秘書長曾永權（右4）、副主席郝龍斌（右3）、副秘書長杜建德（右2）等人出席，希望透過各種諮詢方式，盡快決定新竹縣長的最佳提名人選。中央社記者魯鋼駿攝 107年6月1日國民黨中央提名協調小組1日到國民黨新竹縣黨部召開幹部會議，國民黨副主席兼秘書長曾永權（右4）、副主席郝龍斌（右3）、副秘書長杜建德（右2）等人出席，希望透過各種諮詢方式，盡快決定新竹縣長的最佳提名人選。中央社記者魯鋼駿攝 107年6月1日

（中央社記者魯鋼駿新竹縣1日電）國民黨中央提名協調小組今天到國民黨新竹縣黨部召開幹部會議，聽取新竹縣長提名意見，國民黨副主席兼秘書長曾永權表示，將彙整意見、綜合評估後，找出最能勝選的方式。

曾永權受訪表示，提名協調小組今天邀集縣長、議長、黨籍縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表，以及新竹縣黨部委員、社團領袖等，主要聽取新竹縣長提名的意見，之後將彙整、綜合評估，提報中央提名審核委員會，通過後再提報中常會。

曾永權指出，今天與會的提名協調小組成員包括副主席郝龍斌、副秘書長杜建德、組發會主委李哲華等人，希望透過各種諮詢方式，盡快決定能夠勝選的最佳人選，團結一致，爭取勝選。

至於縣長人選何時出爐，曾永權表示，新竹縣是最後一個還未提名的縣市，目前還未確定時程，會以爭取勝選為主要目標，盡快討論與決定人選，等到22個縣市長候選人都到位後，就會集體造勢。

媒體問，若黨中央最後決定以徵召方式決定人選，會否擔心一直希望「全民調」的立委林為洲脫黨參選？曾永權說，新竹縣長邱鏡淳的政績有目共賭，必須找出最可能勝選的人、延續執政權，因此「沒有預設立場，只求勝選。」

國民黨內共有立委林為洲、新竹縣副縣長楊文科、新竹縣副議長陳見賢、湖口鄉長林志華與竹東鎮長徐兆璋等5人表態參選新竹縣長。

國民黨經過3次協調會後，原決議以全民調決定人選，但5月30日中常會又通過撤銷原先決議，因此全民調、徵召與開放參選都是可能選項。（編輯：李錫璋）1070601

國民黨中央提名協調小組，包括國民黨副主席兼秘書長曾永權（後左3）等人，1日到國民黨新竹縣黨部召開幹部會議，聽取新竹縣長提名意見，希望盡快彙整，找出勝選的方式。中央社記者魯鋼駿攝 107年6月1日國民黨中央提名協調小組，包括國民黨副主席兼秘書長曾永權（後左3）等人，1日到國民黨新竹縣黨部召開幹部會議，聽取新竹縣長提名意見，希望盡快彙整，找出勝選的方式。中央社記者魯鋼駿攝 107年6月1日
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