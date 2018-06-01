水果價格下跌 風調雨順和西瓜豐收惹禍

西瓜冰涼，是夏天許多人最愛的水果，今年盛產，超市一顆大西瓜才新台幣200元至250元間，往年動輒300元至500元，因此同樣上市的水果會選擇吃西瓜，排擠了其他水果。中央社記者盧太城台東攝 107年6月1日

（中央社記者盧太城台東1日電）今年夏天水果價格下滑，專家表示，因今年沒有梅雨和低溫破壞，作物豐收，且產期集中；尤其是西瓜冰涼，是消費者夏天首選，西瓜大豐收，排擠其他水果選項。



清晨5時多，台東縣鹿野鄉的鳳梨田，採收鳳梨的農民早已汗流浹背；但是看著滿車鳳梨，農民沒有豐收的喜悅。香蕉田裡的蕉農，也感嘆今年的價錢不好。



8時許，台東縣長黃健庭和台東縣副議長陳宏宗也趕到鹿野，了解農民採收鳳梨的狀況，農民無奈的說「今年難得的豐收，價格卻下滑」。



陳宏宗說，台灣近期香蕉、鳳梨都產量過剩、價格下滑，雖然台東產期稍晚於西部，但目前開出來的鳳梨跟香蕉一級果產地收購價都已掉到每公斤新台幣6元左右，跟往年平均鳳梨每公斤10元以上、香蕉15到19元間的價格相比，農民成本根本無法回收。



黃健庭說，除了請農業處聯絡國中小營養午餐、部隊等有大量團膳需求單位，儘量購買台東在地香蕉、鳳梨外，也主動聯繫縣政府曾經帶隊前往大陸辦理農產展售活動的地區，希望能在6、7月間能大量採購台東的香蕉、鳳梨，讓台東的農民不要血本無歸。



種植鳳梨的廖姓青農說，今年種香蕉和鳳梨的面積增加，鳳梨產期只有20天，為了拉長產期，有農民會將部分鳳梨催生，變成早生果，產期和西部一樣，這時節採收，往年價格都很好，今年碰到西部也豐收，因此催生的早生鳳梨價格下滑。



布農族鳳梨農吉呀努說，台東鳳梨正常產期是7月中旬，剛好西部鳳梨產期結束，按理說價錢會更好；但是，因去年有農民催生，讓產期提前到5、6月，一斤賣到新台幣19元的好價錢，因此今年很多人跟著催生，和西部同時上市，價錢也跟著下滑。



農委會台東區農業改良場斑鳩分場長盧柏松表示，今年沒有梅雨，也沒有低溫，包括芒果、木瓜、香蕉、鳳梨生長正常，造成大豐收，尤其是西瓜，但是「市場上水果碰上西瓜就跌了」。



盧柏松說，西瓜冰涼，是夏天許多人最愛的水果，今年盛產，超市一顆大西瓜才200元至250元間，往年動輒300元至500元，因此同樣上市的水果會選擇吃西瓜，排擠了其他水果。



盧柏松表示，今年水果價錢下滑是全世界相同的狀況，他舉例，進口到大陸的鳳梨以菲律賓、哥斯大黎加和台灣為主，今年又多了馬來西亞，因此大陸的鳳梨價格下滑，加上台灣種鳳梨的成本比其他國家高，因此大陸會選擇買他國家的鳳梨，和政治因素無關。



至於香蕉下滑問題，主要是台灣市場小，但是這幾年超商賣香蕉，價格很好，種香蕉的面積增加，又碰上今年豐收和全世界水果價格下滑，因此價錢沒有往年好是可預期的。(編輯:孫承武)1070601





今年夏天水果價格下滑，台東縣鹿野鄉的鳳梨田，採收鳳梨的農民早已汗流浹背；但是看著滿車鳳梨，農民沒有豐收的喜悅。中央社記者盧太城台東攝 107年6月1日

台灣近期香蕉、鳳梨都產量過剩、價格下滑，雖然台東產期稍晚於西部，但目前開出來的鳳梨跟香蕉一級果產地收購價都已掉到每公斤新台幣6元左右，跟往年平均鳳梨每公斤10元以上的價格相比，農民成本根本無法回收。中央社記者盧太城台東攝 107年6月1日